Permis de conduire : quelle est la date limite pour remplacer le papier rose ?

Dans quelques années, le vieux papier rose va définitivement laisser sa place à un nouveau permis. Alors, quand faudra-t-il dire adieu à l’ancien document ?

La fin d’une ère. Créé en 1922, le traditionnel permis rose en carton avec ses trois volets est en train de vivre ses derniers instants. Le papier, qui avait déjà été remplacé par le format carte bleue en 2013 pour les nouveaux conducteurs, va devenir obsolète. Par conséquent, les titulaires de l’ancien format seront dans l’obligation de le changer.

À partir du 19 janvier 2033, il ne sera définitivement plus valable et valide. En effet, le décret le concernant prévoit que «les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 demeurent valables pour la conduite des catégories de véhicules auxquels ils se rapportent, au plus tard jusqu'au 19 janvier 2033».

En l’absence de changement dans les dix prochaines années, les automobilistes sont passibles d’une amende pour défaut de présentation du permis. Actuellement, son montant est fixé à 11 euros, mais peut être porté à 38 euros. De plus, si le permis n’est pas présenté au commissariat dans les cinq jours, l’amende peut aller de 135 à 750 euros.

Un changement obligatoire

Pour l’instant, il n'y a aucune démarche à entreprendre pour le changer. «Aucune décision n'a été prise concernant son remplacement avant 2033», a déclaré le ministère de l’Intérieur.

Ce n’est qu’en cas de détérioration, de perte ou de vol du document que les titulaires peuvent effectuer le changement directement sur le site de l’ANTS. Il faut cliquer sur «Permis de conduire», puis «Demander la fabrication de votre permis de conduire», et enfin indiquer «Perte, vol, détérioration, fin de validité ou changement d’état-civil». Le coût de l'opération s'élève à 25 euros.

Plusieurs documents seront nécessaires pour compléter le processus, tels que :

- Un justificatif d'identité

- Un justificatif de domicile datant de moins de six mois

- Une photo d'identité

- Une copie du permis détérioré (si c'est le cas)

-Une déclaration de vol réalisée en gendarmerie ou en commissariat (pour un vol)

- Un jugement de divorce ou l’arrêté modifiant l’état-civil (en cas de changement d’état-civil)

Concernant les permis D ou C, un avis médical pourra être nécessaire.