Mort de Socayna, 24 ans, à Marseille : «C'est un drame absolu», dit Olivier Véran

Invité sur CNEWS ce mardi 12 septembre, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, est revenu sur le décès de Socayna, une femme de 24 ans morte ce mardi matin à Marseille, victime d'une balle perdue.

Une nouvelle fusillade sur fonds de trafic de drogue a ébranlé Marseille, et tué une jeune femme de 24 ans, Socayna, victime d’une balle perdue. Pour le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, interrogé dans la Matinale de CNEWS, «c’est un drame absolu».

«Ce qui est en train de se passer, c’est qu’on dérange les dealers dans les quartiers. On mobilise la CR8, on ajoute des forces de police, il y a une lutte acharnée contre la drogue et contre les trafics», a défendu le porte-parole du gouvernement. Il fait notamment référence aux mesures d’urgence prises à Nice, dans le quartier des Moulins, où une fusillade a éclaté la semaine dernière.

Pour Olivier Véran, il s’agit notamment de «restaurer la République» dans les quartiers gangrénés par le trafic de drogues, et de soutenir le travail des forces de l’ordre, qui suppriment des points de deal quotidiennement.

Ce mardi, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, doit se rendre à Marseille pour inaugurer une nouvelle antenne du RAID, une visite prévue avant les derniers faits de violence dans la cité phocéenne.