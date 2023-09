RATP : un chauffeur de bus visé par une procédure disciplinaire après avoir menacé de viol une femme

Sur les réseaux sociaux, des vidéos d’un machiniste RATP circulent dans lesquelles ce dernier profère des insultes et tient des propos violents et à l’égard d’une femme. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre.

C’est une vidéo de 45 secondes qui a mis le feu aux poudres. Filmées par le conducteur de bus lui-même, les images d’une scène violente et choquante circulent sur les réseaux sociaux depuis le week-end dernier. On y voit un machiniste de la RATP, dans un bus à l’arrêt vraisemblablement arrivé au terminus, enchaîner des propos intolérables et des insultes envers une femme, qui n’apparaît pas dans la vidéo.

Durant la scène, le chauffeur prononce clairement des menaces de viol envers la passagère. À plusieurs reprises, il menace également de la frapper. La femme quitte finalement le bus, toujours sous les insultes incessantes du conducteur. Publiées sur les réseaux sociaux, les images n’ont pas manqué de choquer les internautes dont plusieurs ont ainsi signalé les faits à la RATP.

Des insultes comdamnées avec fermeté par la RATP

Contactée, la RATP affirme condamner «avec la plus grande fermeté le comportement et les propos de ce machiniste qui sont contraires à tous les principes et valeurs de l’entreprise». Elle indique aussi que le conducteur a été reçu par sa hiérarchie et ne conduit désormais plus de bus.

La société de transports précise également qu’elle «exige un comportement irréprochable de la part de l’ensemble de ses agents». Concernant le machiniste mis en cause, une procédure disciplinaire est en cours à son encontre.