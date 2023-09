Notre-Dame de Paris : une plainte pour vol déposée après la revente aux enchères de vitraux disparus

Ce mercredi 13 septembre, l'association «Lumière sur le patrimoine» a déposé une plainte pour le vol et le recel de deux vitraux de la cathédrale de Notre-Dame. Leur trace avait été perdue depuis plus d'un siècle.

Disparus depuis plus de 160 ans, deux vitraux provenant de la cathédrale Notre-Dame ont reparu inopinément. L'association «Lumière sur le patrimoine», consacrée à la protection du patrimoine parisien, s'est rendue compte qu'ils avaient été vendus en 2015 par la maison de ventes aux enchères Sotheby's. Une plainte pour vol et recel de vol a été déposée.

D'après les informations de RTL, les deux vitraux auraient été dérobés au milieu du XIXe siècle, lors d'un chantier de rénovation de la cathédrale de Notre-Dame. Leur trace a été totalement perdue jusqu'au 17 juin 2015, jour de la vente organisée par Sotheby's.

Vendus 111.000 et 123.000 euros

Lors de cet événement dédié aux «tableaux, sculptures et dessins anciens du XIXe siècle», ces deux oeuvres étaient présentées comme les éléments d'une rosace de Notre-Dame-de-Paris avant sa rénovation en 1862.

Il s'agit de deux médaillons vitrifiés de quarante centimètres de diamètre représentant des anges, l'un portant un cierge et l'autre un encensoir. Lors de la vente, leur valeur a été estimée entre 40.000 et 60.000 euros, mais ils ont finalement été cédés pour 111.000 et 123.000 euros.

La plainte déposée ce mercredi laisse entendre que l'association «Lumière sur le patrimoine» n'avait pas eu connaissance de la vente aux enchères à l'époque. Le service de l'accueil et de l'investigation de proximité (SAIP) a été chargé de faire la lumière sur cette affaire.