Attentat de la basilique de Nice en 2020 : un procès requis contre l'assaillant Brahim Aouissaoui

Le parquet national antiterroriste a requis ce mardi 19 septembre un procès devant la cour d'assises spéciale contre Brahim Aouissaoui, l’auteur du triple meurtre dans la basilique de Nice en octobre 2020. Ce dernier, décrit comme un fanatique religieux proche des groupes terroristes, a vu sa défense être mise à mal l’an dernier.

Du nouveau dans cette affaire proche de fêter son troisième anniversaire. Le parquet national antiterroriste (Pnat) a demandé ce mardi à ce que Brahim Aouissaoui soit jugé pour assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste. L’institution a requis un procès devant la cour d'assises spéciale à l’encontre de l’auteur du triple meurtre dans la basilique de Nice (Alpes-Maritimes) en octobre 2020.

Cette dernière a néanmoins requis un non-lieu «concernant les faits d'association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes». Le Pnat a assuré que les «investigations fouillées» menées en France, en Italie puis en Tunisie, n’avaient pas permis de déterminer qu'il avait été incité à passer à l'acte ni qu'il avait bénéficié d'une aide pour la réalisation de son projet.

Une ligne de défense bancale

Le matin du 29 octobre 2020, Brahim Aouissaoui, un Tunisien de 21 ans, était entré dans la basilique de Nice pour poignarder mortellement deux femmes de 44 ans et 60 ans ainsi que le sacristain Vincent Loquès âgé de 55 ans. Une fois à l’extérieur de l’édifice, il avait brandi son couteau en criant «Allah akbar» lorsqu'il s'était retrouvé face à une patrouille de la police municipale. L’assaillant avait été blessé par balles et conduit à l’hôpital.

Après deux interventions chirurgicales et un séjour en réanimation, Brahim Aouissaoui avait assuré à son réveil ne plus avoir le moindre souvenir de ses actes. D’après le réquisitoire définitif, il a maintenu cette version des faits, «refusant de s'identifier sur des images où il est parfaitement reconnaissable» et «assurant ne se souvenir de rien».

Cette ligne de défense a néanmoins été mise à mal lors d’une conversation téléphonique avec l’un de ses frères en juillet 2022, où il avait affirmé à ce dernier qu’il était l’auteur de l’attaque. «Tout est fonction du destin du seigneur (...). Je suis satisfait de ce que le seigneur a écrit pour moi», avait confié Brahim Aouissaoui à son frère. D’après les expertises psychiatriques, son discernement lors de l'attaque n'était ni aboli ni altéré.

«Un engagement religieux récent mais rigoureux»

Après avoir fui sa famille à Sfax (Tunisie) puis son pays dans la nuit du 19 au 20 septembre 2020 à bord d'une embarcation avec dix autres personnes, le suspect s’était retrouvé en quarantaine à Lampedusa (Italie). Il a ensuite rejoint la Sicile puis la France à bord d’un train, avant d’arriver en gare de Nice dans la nuit du 27 octobre. Son attaque n’a pas été revendiquée par les groupes jihadistes, mais ils s'en sont néanmoins félicités.

Concernant le profil psychologique du suspect, le Pnat a noté sa «détermination de dessein mortifère». Le parquet a ajouté que ce dernier «ne s'est rendu en France qu'après avoir qualifié ce pays comme étant celui "des mécréants et des chiens"». Les investigations menées par l’entité n'ont toutefois pas permis «d'identifier avec précision le point de basculement vers sa détermination homicide».

Selon l’accusation, cette attaque s’inscrit «dans le cadre d'un fanatisme religieux et d'une intolérance haineuse conformes aux prescriptions des groupes terroristes». Les recherches de la Pnat ont permis de conclure que le suspect consultait des publications «en rapport avec les groupes terroristes et porteuses de la haine de la France, dans le contexte de la crise suscitée par la republication de caricatures de Mahomet en 2020».