Arnaque aux fausses informations sur les primes de la CAF : attention à cette escroquerie qui circule sur Internet

Les escrocs rivalisent d’idées et ne manquent pas d’imagination pour détrousser leurs cibles. Actuellement, des faux sites usurpent l’identité de la CAF afin de faire croire au versement de «chèque alimentaire» ou encore de «primes inédites» dans le but d'obtenir des informations personnelles.

Gare à cette arnaque qui circule de plus en plus sur Internet. La prudence est plus que jamais de mise entre les mails, les SMS ou les appels téléphoniques. Actuellement, des escrocs usurpent l’identité de la CAF et font circuler de fausses informations sur Internet à propos de «chèque alimentaire» ou de «primes inédites» qui seraient versées par l’organisme.

La CAF prévient sur son site qu’il s’agit d’une arnaque qui cache en réalité une volonté «de faire de l’audience au détriment d’une information claire et vérifiée» et appelle à la prudence. «Aucun chèque alimentaire, prime inédite ou nouvelle aide, n’a été annoncé ces dernières semaines», précise la CAF. La méthode des arnaqueurs n’est pas nouvelle et très courante sur Internet.

Elle a pour but d’attirer l’attention des utilisateurs pour ensuite soutirer leurs informations personnelles ou bancaires. Ainsi, la CAF rappelle que le moyen le plus sûr de connaître ses droits est de se rendre sur le site caf.fr. Vous pourrez également y effectuer des simulations et effectuer des demandes s’il s’avère que vous avez droit à une prestation sociale et familiale.

L’organisme précise aussi que tout au long de l’année, «toutes les démarches en ligne de la CAF se font exclusivement via l’espace sécurisé Mon Compte ou l’application mobile. Pour être sûr que vous vous connectez sur cet espace, tapez caf.fr dans votre navigateur, puis cliquez sur l’Espace Mon Compte».