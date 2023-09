Arnaques aux logements étudiants : dépôts de garantie illégaux, faux propriétaires... Comment les éviter ?

Alors que la rentrée étudiante approche et face à la pénurie d'offres de locations d'appartements, certaines personnes sans scrupules profitent de la détresse des étudiants pour leur extorquer de l'argent ou encore usurper leur identité. Dans ce contexte, quelques bons réflexes sont à adopter.

Un marché de la location grippé et des étudiants aux moyens limités. Derniers arrivés sur le marché de la location, les étudiants sont les plus exposés à la raréfaction des logements à louer et constituent de potentielles proies pour les escrocs.

Parmi les arnaques en tout genre élaborées par ces derniers : demander des dépôts de garantie, ce qui est illégal. «On m'a demandé d'aller dans une agence de transfert d'argent avec 1.500 euros en espèce et ma pièce d'identité», a notamment rapporté à CNEWS Hamza, un jeune étudiant ciblé.

Autre arnaque récurrente : un faux propriétaire qui fait passer les visites. «Il voulait qu'on paye, avant de signer le bail, une sorte de caution. Mais après, en faisant quelques recherches, on a découvert que c'était un Airbnb qu'il avait loué», a expliqué de son côté Dalel, une autre étudiante à la recherche d'un logement.

vérifier l'annonce, protéger ses documents...

Pour contrer ces annonces problématiques, l'entreprise Particulier à Particulier (PAP) a créé une cellule spéciale. «Le pôle anti-fraude, c'est cinq personnes qui sont amenées à vérifier une par une toutes les annonces, à vérifier si on connaît le propriétaire ou si on ne le connaît pas», a précisé Laetitia Caron, directrice générale de la plate-forme spécialiste de la location, à notre micro.

«On va lui demander son type de propriété, des documents qui attestent de son identité. On va l'avoir en ligne, voire lui demander une visio si on a des doutes qui persistent», ajoute l'experte alors que ces précautions, applicables à tous, permettent de détecter la moindre anomalie.

Autre conseil : il convient de ne jamais envoyer ses papiers sans filigrane car certains pourraient en profiter pour usurper l'identité de la personne concernée. Bon à savoir : le gouvernement a mis en ligne un outil permettant en quelques secondes d’ajouter un filigrane à n’importe quel document.

Disponible sur filigrane.beta.gouv.fr, ce service permet d’envoyer un fichier et de choisir le filigrane à insérer. Un réflexe utile pour sécuriser les envois de n'importe quelle pièce justificative d’identité et une mesure qui ne permet pas, en principe, d'utiliser le document envoyé pour un autre usage que celui indiqué.