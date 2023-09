Météo : vers un retour de la chaleur la semaine prochaine

Alors que le temps restera instable ce vendredi 22 septembre dans l’Hexagone selon les prévisions de Météo France, les températures automnales devraient durer jusqu’à samedi mais la chaleur fera son retour dans la semaine.

Après la pluie, le beau temps. Si le mois de septembre s’annonce comme étant l'un des plus chauds jamais enregistré en France, ces derniers jours les précipitations ont été particulièrement intenses entraînant des vents violents dans certaines régions.

En effet, le temps ce vendredi sera instable sur la majeure partie du pays. Les précipitations seront faibles mais la neige sera de retour à partir de 2.500 m notamment.

Une brève vague de chaleur

Les conditions s'amélioreront toutefois en fin de journée, les ondées deviendront partout plus rares et les éclaircies arriveront à percer sur le nord-est. En revanche, du Roussillon à la Provence, le temps restera bien ensoleillé toute la journée, mais la Tramontane et le Mistral se renforceront en cours d'après-midi avec des rafales entre 60 à 70 km/h.

Toutefois, la chaleur devrait faire son grand retour cette semaine, faisant remonter les températures dès ce dimanche. Et pour cause, si dans le nord la différence des températures sera moins marquée tout en restant au-dessus des 20 °C, le sud devrait observer une hausse générale de plus de 5 degrés en seulement 24h.

Concrètement, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Nouvelle Aquitaine, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur il fera jusqu’à 26 °C mercredi 27 septembre. Pour autant, Météo-France a prévu une fin de semaine orageuse dès le jeudi, faisant chuter à nouveau les températures de quelques degrès.