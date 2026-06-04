Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents concernant la journée de ce jeudi 4 juin.

Il risque de souffler dans le nord de l'Hexagone. Trois départements ont été placés en vigilance jaune ce jeudi 4 juin pour vents violents.

L'Isère, la Manche et le Pas-de-calais sont les trois territoires visés par cette alerte émise par Météo-France.

© Météo-France

À noter qu’un important épisode orageux a également été annoncé dans le nord du pays pour cette journée de jeudi. Au total, 32 départements ont été placés en vigilance jaune par les prévisionnistes. Par ailleurs, huit territoires sont concernés par un risque de fortes pluies et d’inondations ce jeudi.

Météo-France appelle les habitants des départements concernés à faire preuve de prudence.