Météo : retour du soleil, plus de 30°C attendu... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

Après plusieurs semaines marquées par une météo souvent hésitante, l'été semble prêt à s'installer. Au fil des jours de la semaine prochaine, le ciel se dégagera progressivement sur la France. Une évolution qui conduira à un week-end largement ensoleillé et particulièrement chaud sur de nombreuses régions.

Un retour progressif de l'été sur la France. Après un début de semaine qui sera encore marqué par une météo contrastée, les conditions vont progressivement s'améliorer sur l'ensemble du pays. Jour après jour, le soleil gagnera du terrain tandis que les températures retrouveront des niveaux estivaux, notamment dans le sud et le centre de la France.

Un début de semaine mi-figue mi-raisin

La semaine débutera sous un ciel souvent nuageux sur la moitié nord. Pour la journée de lundi, des pluies concerneront plusieurs régions du nord du pays tandis que le centre profitera d'une alternance de nuages et d'éclaircies. Plus au sud-est, le soleil brillera généreusement sous un ciel largement dégagé. Les températures resteront proches des normales de saison avec des valeurs comprises entre 16°C à Brest et jusqu'à 26°C à Gap.

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La journée de mardi connaîtra une légère hausse des températures. Peu de changements par rapport à la veille. Le nord conservera un temps souvent gris et parfois pluvieux. Le sud-est verra apparaître davantage de nuages accompagnés de quelques averses, tandis que l'est de la France sera largement concerné par un épisode pluvieux. Malgré cette instabilité, les températures poursuivront leur hausse. Montpellier atteindra déjà 29 °C, signe d'un réchauffement progressif sur les régions méridionales.

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Le soleil gagne du terrain dès mercredi

Le milieu de semaine marquera un véritable tournant. Une grande partie de l'Hexagone retrouvera un temps largement ensoleillé. Les températures deviendront estivales dans le centre et sur l'ensemble du sud du pays.

On relèvera par exemple 26 °C à Nice tandis que Metz ne dépassera pas 17 °C sous un ciel encore nuageux et parfois pluvieux. La moitié nord restera en effet partagée entre nuages, éclaircies et quelques précipitations.

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Le jeudi 11 juin, l'été s'installe. La hausse du mercure se poursuit et le soleil s'impose presque partout. La majorité du territoire profitera d'un temps très agréable avec un ciel souvent dégagé. Seules quelques exceptions subsisteront avec davantage de nuages autour de Bourg-Saint-Maurice, Brest et Strasbourg.

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Les températures estivales ne font que progresser vendredi. Le beau temps se généralise à l'ensemble du pays. Sous un grand soleil, les températures poursuivent leur progression. Les maximales atteindront notamment 25 °C à Paris, 26 °C à Bourges, 27 °C à Bordeaux et 29 °C à Montpellier. Cette hausse généralisée du thermomètre marquera le retour de fortes chaleurs sur plusieurs régions.

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une ambiance estivale pour finir en beauté le week-end

Samedi, le ciel restera largement dégagé malgré la présence de quelques voiles nuageux sans conséquence. Les températures continueront de grimper avec 30 °C attendus à Montpellier et à Ajaccio. L'ambiance sera pleinement estivale sur la plupart des régions. Seules Brest et Metz conserveront un temps plus perturbé avec quelques épisodes pluvieux.

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La semaine s'achèvera dimanche sous un soleil généreux sur une très grande partie de la France. Les températures atteindront des niveaux remarquables pour la période avec 31 °C à Montpellier et 28 °C à Limoges.

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Cette journée de dimanche viendra confirmer la tendance observée tout au long de la semaine : un ciel de plus en plus dégagé et un retour durable des températures chaudes.