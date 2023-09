Pas-de-Calais : la fille de Franck Lavier, acquitté d'Outreau, est revenue sur ses dires après l'avoir accusé d'agressions sexuelles

Franck Lavier, l'un des acquittés d'Outreau, était accusé d'agressions sexuelles par sa fille. Ce vendredi 22 septembre, elle est revenu sur ses dires à la barre du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer.

Des années se sont écoulées depuis que la fille de Franck Lavier, 16 ans à l'époque, a accusé son père d'agressions sexuelles. Ce vendredi 22 septembre, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 24 ans, est revenue sur ses accusations devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Son père, l'un des acquittés du tristement célèbre procès d'Outreau, devait justement être jugé pour ces faits.

«Il ne s'est rien passé de ce que j'ai dit à ma déposition», a déclaré la plaignante ce vendredi, après presque trois heures d'audition. Celle-ci avait pourtant, lorsqu'elle était adolescente, révélé «au sein de son établissement scolaire avoir été victime de faits de nature sexuelle de la part de son père». Ses déclarations avaient conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire mais Franck Lavier, lui, avait toujours nié les faits.

Le placement provisoire de l'adolescente avait malgré tout été ordonné et son père avait été placé sous contrôle judiciaire le 10 juin 2016. D'abord renvoyé devant les assises du Pas-de-Calais pour viol et agressions sexuelles en novembre 2021, il avait fait appel de l'ordonnance de mise en accusation.

Sa fille en avait fait autant et avait sollicité la correctionnalisation des faits. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai avait accédé à sa demande en juin 2022, correctionnalisant le fait de «viol par ascendant» en «agression sexuelle par ascendant».

Ce vendredi, l'avocate de Franck Lavier, Me Fabienne Roy-Nansion, avait prévu de plaider la relaxe. Avant les révélations de la plaignante, elle soutenait déjà que cette plainte n'avait eu d'autre but que de «fuir le foyer familial» dans lequel l'adolescente d'alors n'a «jamais réussi à s'intégrer». La fille de Franck Lavier a été placée de ses 20 mois à ses 6 ans, quand l'affaire d'Outreau a éclaté.

Des maltraitances dénoncées en 2011

En 2011, alors qu'elle n'était qu'une enfant âgée de 11 ans, elle avait déjà dénoncé, avec son petit frère, des faits de maltraitance. Leurs parents avaient été condamnés en 2012 à dix et huit mois de prison avec sursis pour violences habituelles. Ils avaient toutefois été relaxés du chef de corruption de mineurs par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer.

A l'époque, les constatations d'un médecin légiste avaient montré, selon l'accusation, que ces enfants avaient été obligés à rester pendant des heures à genoux sur un balai en guise de punition. Le bout des doigts de la fillette présentait également des traces de coups portés avec des lattes de sommier.

Des perquisitions menées au domicile des Lavier avaient par ailleurs permis la saisie de plusieurs photos et vidéos réalisées entre 2008 et 2009, pendant des fêtes visiblement arrosées. Elles mettaient en scène des adultes plus ou moins dénudés, simulant des actes sexuels en présence d'enfants.

Lors du dossier de pédophilie d'Outreau, qui a éclaté en février 2001 et défrayé la chronique, Franck Lavier et sa compagne faisaient partie des accusés. Le premier avait été condamné en 2004 à six ans de prison pour le viol de sa belle-fille, avant d'être acquitté l'année suivante par la cour d'appel de Paris. Il avait alors passé 36 mois en prison.

Pour rappel, l'affaire d'Outreau avait abouti à un fiasco judiciaire, après deux procès aux assises en 2004 et 2005. Sur 17 accusés jugés en première instance, la justice n'avait finalement retenu que quatre coupables de viols à l'issue du procès en appel.