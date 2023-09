Prime de reprise d'activité : qui pourra bénéficier de cette aide proposée par le gouvernement ?

Dans son discours de présentation du pacte des solidarités, lundi, la Première ministre Élisabeth Borne a présenté des mesures pour lutter contre la pauvreté. Parmi elles, une prime de reprise d’activité sera mise en place pour les personnes en situation de grande précarité.

C’est une des nouvelles mesures annoncée par Élisabeth Borne. Lors de son discours de présentation du pacte des solidarités, lundi 18 septembre, la Première ministre a présenté un nouveau dispositif pour favoriser le retour à l’emploi des personnes en grande précarité. Il s’agit «d’une prime de reprise d’activité, qui s’adapte aux projets professionnels et aux situations de chacun», a-t-elle déclaré.

Pour le moment, tous les détails du dispositif, qui sera mis en place en 2025, ne sont pas encore connus. Élisabeth Borne a cependant précisé que la mesure a pour but «d’amplifier la politique d’accès à l’emploi pour tous» et «favoriser l’insertion socioprofessionnelle des publics en grande précarité en lien avec France Travail (remplaçant de Pôle Emploi)», selon les informations de Capital et du dossier de presse de présentation du pacte des solidarités.

Concrètement, qui pourra avoir droit à cette nouvelle prime ? L’aide sera destinée à la prise en charge des coûts liés à la reprise d’activité comme les frais de transport, l’habillement, la restauration ou encore la garde des enfants. Plus de 50.000 personnes devraient ainsi en bénéficier.

Mais en attendant les contours de la prime, il est d’abord nécessaire que la mesure soit inscrite dans un projet de loi. En discussion à la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, le projet de loi pour le plein-emploi pourrait la porter à travers un amendement du gouvernement. Il faudra donc s’armer de patience avant de connaître les détails du nouveau dispositif.