Bruno Retailleau : «Bruno Le Maire fait beaucoup de déclarations, son seul problème reste qu'il n'a toujours pas convaincu le président de la République»

«Bruno Le Maire fait beaucoup de déclarations, son seul problème reste qu'il n'a toujours pas convaincu le président de la République», a ironisé ce mercredi sur CNEWS Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat.

Une attaque directe contre le ministre de l'Économie. Invité de la Grande interview de CNEWS et Europe 1, le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau s'est exprimé sur les annonces de Bruno Le Maire, à quelques heures de la présentation du projet de loi de finances au Conseil des ministres.

«Bruno Le Maire fait beaucoup de déclarations. Son seul problème, c'est qu'il n'a toujours pas convaincu le président de la République. On nous annonce dans le budget que je n'ai pas vu, puisqu'il sera présenté au Conseil des ministres dans quelques heures, 16 milliards d'économies», a-t-il déclaré.

«On va dans le mur»

16 milliards d'économies sur des dépenses variées, comme le bouclier énergétique ou le plan de relance Covid, qui auraient coûté 17 milliards d'euros. «On arrête ces 17 milliards de dépenses exceptionnelles et en réalité on a que 16 milliards d'économies», a-t-il développé.

Selon le président des Républicains au Sénat, «la plupart des ministères verront leurs dépenses augmenter et on va dans le mur».

«On a plus de 3.000 milliards d'euros de dettes. Vous savez que la France sera le dernier grand pays européen à atteindre les 3% en 2027. L'an prochain, ce sera l'Espagne, ensuite l'Italie, ensuite la Belgique et nous, on est à la traîne en Europe», a jugé Bruno Retailleau.