Tourisme : la moitié des Français de la communauté LGBTQ+ dit avoir été victime de discrimination en voyageant, selon une étude

Le voyagiste Booking.com a récemment mené une étude poussée qui met en lumière les progrès constants, mais aussi les récentes régressions, concernant les voyages de la communauté LGBTQIA+. Un Français sur deux serait victime de discrimination, d'après les travaux.

Des chiffres encourageants et d'autres moins. Booking.com a commandé une enquête sur la sécurité individuelle des voyageurs et voyageuses LGBTQIA+. L'étude, menée auprès d’un échantillon de 11.555 personnes LGBTQIA+ réparties dans 27 pays et territoires, a été dévoilée la semaine dernière, dans un contexte encore fragile pour cette communauté, exposée notamment à la recrudescence des agressions homophobes et anti-LGBT+.

Encore aujourd’hui, les relations homosexuelles sont interdites dans 64 pays à travers le monde, dont 11 dans lesquels l’homosexualité est passible de la peine de mort.

Pourtant, l’enquête dévoile un environnement plutôt contrasté, entre confiance et prudence.

Des chiffres en demi-teinte

Le secteur du voyage joue indéniablement un rôle important dans l’évolution des comportements et des perceptions quant au voyage inclusif. Néanmoins, 45% des Français sondés ont indiqué que certaines destinations leur étaient encore inaccessibles, pour des raisons morales et politiques. En outre, 32% ont même annulé des vacances après avoir constaté qu’un pays ne soutenait pas les membres de leur communauté.

En voyageant, la moitié des Français LGBTQIA+ interrogés (50%) a été victime de discrimination. Parmi eux, près d'un quart explique avoir été victime de stéréotypes, 19% disent avoir été dévisagés, avoir subi des moqueries ou des insultes de la part d’autres voyageurs et 7% déclarent avoir fait l’objet de menaces ou d’actes d’intimidation de la part des forces de l’ordre locales.

La sécurité en priorité

D'autres chiffres sont prometteurs. Lors de la préparation d'un voyage, la grande partie des Français membres de la communauté LGBTQIA+ interrogés choisit en priorité leur sécurité et leur bien-être. Pour 64 % des sondés, appartenir à cette communauté n’est pas une source d’inquiétude ni d’insécurité, mais au contraire une source de confiance. e même, 86% des sondés se sentent en confiance à l’idée de participer à toutes les activités qui les intéressent.

Enfin, ils sont près de 80% à avoir vécu une interaction positive au cours de leur voyage, mais celle-ci concerne généralement leur hébergement : 33% des voyageurs et voyageuses disent avoir eu des échanges chaleureux avec leur hôte avant leur arrivée (contre 22% en 2022).

Selon l'étude, plus de 33.800 établissements sont certifiés Travel Proud à travers le monde, dans plus de 9.000 villes et 122 pays et territoires dont plus de 3.500 en France.