Nantes : la mairie va porter plainte pour «appel au meurtre» après des tags menaçant la communauté LGBT

Décorée pour célébrer le mois des fiertés, une rue de Nantes (Loire-Atlantique) a été couverte d’inscriptions menaçantes visant la communauté LGBT, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin. La municipalité a fait part de son ambition de porter plainte pour «appel au meurtre».

Une homophobie décomplexée en plein cœur d’une grande ville française. Décorée pour célébrer le mois des fiertés, la rue Joffre, à Nantes (Loire-Atlantique), a été couverte d’inscriptions menaçantes contre la communauté LGBT, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin. L’insulte «pédophiles» et la menace «mort aux LGBT» ont été écrites sur le sol.

La municipalité de Nantes a fait part de son intention de porter plainte pour «appel au meurtre», selon France Bleu. Sur Twitter, l’adjointe à l’Egalite au sein de la mairie de Nantes, Mahaut Bertu, a condamné ce déferlement de haine. «Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes haineux et violents qui se multiplient ces derniers mois», a regretté cette dernière.

Ce matin Nantes s’est réveillée avec sur le sol de la rue Joffre, des insultes homophobes et appels aux meurtres. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes haineux et violents qui se multiplient ces derniers mois.



