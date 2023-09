Disparition de Lina : voitures inspectées, propriétés fouillées… Voici les détails de l’«opération d’envergure»

Environ une semaine après la disparition de Lina, 15 ans, la section de recherches de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin ont mené une opération d’envergure. Au cours de celles-ci, six véhicules ont été inspectés et des propriétés ont été fouillées.

Portée disparue depuis samedi 23 septembre, Lina, adolescente de 15 ans, reste toujours introuvable. Mais alors que les battues et les opérations de ratissage n’ont donné aucune piste aux enquêteurs, la section de recherches de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin ont mené, ce vendredi 29 septembre, une opération d’envergure «en plusieurs points de la zone potentielle de disparition de Lina».

Cette opération «porte sur des informations utiles à l’enquête qu’il s’agit encore de vérifier», a précisé le parquet de Saverne dans un communiqué. «Les services de gendarmerie procèdent à des investigations nombreuses dont des actes de police technique et scientifique sur plusieurs véhicules ciblés par l’enquête», a-t-il ajouté.

Selon nos informations, au total, ce sont six véhicules qui ont été inspectés par les enquêteurs. Dans le même temps, des vérifications ont été menées à Rothau et à Wildersbach, selon Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Au cours de celles-ci, une maison en travaux aurait été examinée et une autre aurait été fouillée. D’après la même source, cette dernière abrite une dame âgée et son fils.

Par ailleurs, selon nos confrères, des bennes de la déchetterie de Saint-Blaise-la-Roche ont également été fouillées.

En fin d’après-midi, toutes ces recherches ont pris fin. Aucun élément n’a été trouvé concernant Lina. Néanmoins, les investigations, elles, devraient se poursuivre «dans les heures qui viennent», a indiqué le parquet.