Punaises de lit : combien coûte l'intervention d'un professionnel ?

Les punaises de lit font partie des nuisibles les plus difficiles à éliminer dans une habitation. Et pour être sûr de bien s’en débarrasser, il faut impérativement faire appel à un spécialiste. Mais sur quel budget doit-on se fonder ?

Un tarif estimé au mètre carré et souvent dégressif. Cachées la journée dans les moindres fissures, capable de survivre 18 mois sans se nourrir, résistantes à certains produits chimiques, se reproduisant vite… Les punaises de lit sont un réel calvaire une fois installées dans une habitation. Heureusement, des professionnels peuvent nous en débarrasser, moyennant un certain prix.

Généralement, en épluchant les différents sites proposant une «désinfection» des punaises de lit à domicile, plus le logement est grand, plus le tarif au m2 est bas. En moyenne, il faut compter 7 euros par m2 dans une surface inférieure à 50 m2 et 5 euros pour 80 à 100 m2. Pour un appartement de 25 m2 comptez environ 200 à 250 euros en tout, et 500 à 700 euros pour 100 m2.

Des prix qui diffèrent selon le traitement

Néanmoins ce prix est compris pour le traitement le plus basique : celui du traitement chimique. Toutefois attention, ces prix correspondent à un seul passage, ce qui signifie qu’il faut ajouter quelques centaines d’euros par intervention (minimum deux interventions), pour faire disparaitre la moindre punaise de lit.

Autre traitement possible, celui à la vapeur. Contrairement au premier, celui-ci consiste en une «frappe chirurgicale», c’est-à-dire qu’il agit sur des zones bien précises infestées par les punaises et non sur tout le logement. Il est plus cher de fait, et peut l’être d’autant plus si l’intérieur est en désordre et encombré par de multiples objets. Comptez jusqu’à 80 euros par heure d’intervention.

A cela vient aussi s’ajouter la possibilité de faire appel à des chiens renifleur, qui identifierons quelles sont les zones habitées par ces nuisibles, et où sont situés leurs œufs, «dans le cas d’un logement jusqu’à 100 m2, nous avions constaté un prix de 140 euros HT et 65 euros HT de déplacement, soit 250 euros HT», indique le site Allo Punaise.

Il est également possible de procéder au traitement par la chaleur ou par le froid. Les deux sont les plus élevés, aux alentours de 35 euros par m2 puisqu’ils nécessitent des moyens plus coûteux et difficiles à mettre en place. Par exemple pour le froid, s’il reste rare comme méthode choisie, cela consiste à projeter de l’azote liquide à -180° C.