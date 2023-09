Un mort et deux blessés après une explosion de munitions datant de la Seconde Guerre Mondiale

Un homme a été tué dans dans l'explosion de munitions datant de la Seconde guerre mondiale, près de Saint-Lô (Manche). Deux autres personnes ont également été blessées, dont une grièvement.

Une déflagration retentissante. Une explosion de munitions, datant de la Seconde guerre mondiale, s'est produite à La Meauffe, près de Saint-Lô (Manche), ce samedi matin, vers 9h30, d'après les informations de France Bleu.

Un sexagénaire est décédé et un autre grièvement blessé et transporté d'urgence au CHU de Caen. Une troisième personne a été blessée transportée à l'hôpital de Saint-Lô. Deux autres personnes, en état de choc, ont été pris en charge par les secours.

15 à 20kg d'explosifs

Les cinq personnes touchées s'étaient retrouvées pour vider une maison en vente, d'après les premiers éléments de l'enquête. Celles-ci auraient allumé un feu à l'extérieur de l'habitation, malgré l'interdiction.

Le maire de la commune, Pascal Langlois, a confié à nos confrères de France Bleu que ces personnes auraient «jeté dans le feu, un sac contenant entre 15 et 20 kg d'explosifs datant de la seconde guerre mondiale, dont des obus qui avaient été démontés».

Il a ajouté que l'explosion a été entendue «dans des villages à 7 km alentour. Le boum a été impressionnant (...) Le souffle a ébranlé les bâtiments : un pavillon non occupé et un hangar agricole, brisant les vitres et faisant s'envoler les toitures». D'après lui, il s'agirait de «produits allemands hautement explosifs».

LES POMPIERS ET DÉMINEURS MOBILISÉS

Une trentaine de pompiers de Saint-Lô, Saint-Clair et Canisy ainsi que des démineurs ont été mobilisés. Sur place, ces derniers ont découvert d'autres explosifs. «Il en restait 5 kg à faire exploser, ça a été fait dans un champ vers 17 heures ce samedi 30 septembre. J'ai dû faire venir une pelleteuse pour creuser un trou pour les enfouir avant de les faire exploser», a précisé le maire de la commune.

À la suite de cet incident, un périmètre de sécurité a été instauré.