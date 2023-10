Cancer du sein : voici 5 signes qui doivent vous alerter

La 30e édition d'«Octobre rose», opération de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein, vient d'être lancée. Une pathologie qui doit être détectée le plus tôt possible pour augmenter les chances de guérison. Il faut donc être attentif au moindre signe inhabituel.

l'apparition d'une masse

Un des symptômes les plus connus de cette maladie, qui se développe à partir de cellules de la glande mammaire, est l’apparition d’une grosseur dans un sein, en général non douloureuse, souligne l'Institut national du cancer. Celle-ci peut être visible et/ou détectable à la palpation. Il est donc conseillé de s’auto-examiner régulièrement. Cette masse est de consistance dure, présente des contours irréguliers, et n'est pas mobile car elle adhère aux tissus.

Une modification de l’aspect du sein

La formation de petits creux sur le sein, semblables à des fossettes, ainsi qu’une éruption cutanée rougeâtre, potentiellement due au blocage des vaisseaux lymphatiques par les cellules cancéreuses, sont également des symptômes qui doivent alerter. Un cancer du sein peut, d’autre part, provoquer une modification rapide de la taille du sein et de sa texture (aspect «peau d’orange»). Chez certaines personnes, les mamelons peuvent pointés vers l’intérieur (mamelons inversés).

Des ganglions sous l’aisselle

Autre signe qui doit aussi être pris au sérieux et vous pousser à effectuer un dépistage : la présence de ganglions enflés et durs au niveau des aisselles. En effet, les cellules cancéreuses peuvent s'échapper du sein et se répandre dans l’organisme. Et les ganglions lymphatiques situés sous les aisselles (ganglions axillaires) sont les premiers à être potentiellement touchés. L’examen de ces ganglions au microscope permet d’en savoir davantage sur la propagation du cancer.

Des écoulements mamelonnaires

En cas de cancer du sein, des écoulements mamelonnaires anormaux et spontanés, c'est-à-dire des fuites de liquide d’un ou des deux mamelons, peuvent survenir. S’ils ont lieu en dehors d’une période d’allaitement et qu’il y a des traces de sang, il faut consulter un médecin sans attendre, en sachant que ce n’est pas systématiquement synonyme de cancer du sein. D’autres affections peuvent provoquer ces sécrétions. A noter que s'il y a un écoulement, il est recommandé de ne pas l’auto-entretenir en pressant sur le mamelon.

Nausées, douleurs osseuses…

Si le cancer du sein n’est pas diagnostiqué suffisamment tôt, d’autres signes dits «tardifs» peuvent apparaître, comme des douleurs osseuses et articulaires, des nausées, une perte d'appétit, de poids, des maux de tête, ou encore une détérioration de la vue, qui devient floue. Autres symptômes se manifestant uniquement une fois que le cancer a pris de l’ampleur : des difficultés à respirer ainsi qu'une toux sèche, ou encore un jaunissement de la peau.