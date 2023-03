Voici 5 boissons naturelles à consommer pour une meilleure circulation sanguine 

Jambes lourdes, varices… Quand le sang a du mal à circuler, cela peut engendrer plusieurs désagréments. Outre les douches froides et le sport, vous pouvez compter sur plusieurs boissons naturelles pour stimuler la circulation sanguine.

Le jus de betterave

Vous pouvez notamment consommer du jus de betterave. Riche en nitrates, qui se transforment en oxyde nitrique dans l’organisme, le jus de betterave est connu pour dilater les vaisseaux sanguins, et ainsi stimuler le flux sanguin.

L’infusion au gingembre

Côté boissons chaudes, n’hésitez pas à vous préparer une infusion au gingembre. Source de magnésium et de zinc, cette plante permet en effet de régler les problèmes de circulation sanguine, et notamment de faire baisser la tension artérielle.

L’infusion de vigne rouge

Au rayon infusions, vous pouvez également vous tourner vers la vigne rouge. Elle contient de la vitamine P, des polyphénols et des flavonoïdes, des substances qui contribuent à renforcer la paroi veineuse et boostent la circulation.

Le Jus de concombre

Diurétique et drainant, le jus de concombre est un très bon allié pour améliorer la circulation sanguine et favoriser l’élimination des toxines. Pour encore plus d’efficacité, vous pouvez le mélanger à du jus de céleri. Ses minéraux rendent le sang plus fluide.

Le jus de pamplemousse

Autre boisson naturelle à consommer plus souvent : le jus de pamplemousse. Et pour cause, cet agrume renferme différents types de flavonoïdes améliorant la structure des vaisseaux sanguins et la circulation sanguine.