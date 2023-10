Episode de chaleur : 35,7 °C enregistrés ce lundi dans le Béarn

Ce lundi 2 octobre pourrait être «la journée la plus chaude jamais enregistrée au cours d'un mois d'octobre à l'échelle nationale». Dans le Béarn notamment, les maximales ont souvent dépassé les 30° C.

L'ambiance n'était certainement pas automnale, ce lundi 2 octobre dans le Béarn, sachant que le mercure affichait notamment 35,7° C à Orthez (Pyrénées-Atlantiques). Le chiffre est encore provisoire, mais pourrait constituer un record national pour le mois d'octobre.

Cette journée de lundi marquait le «pic d'intensité» d'un épisode de chaleur exceptionnellement tardif. Selon Tristan Amm, prévisionniste de Météo-France, le phénomène est censé prendre fin ce mardi, «avant une remontée des températures dans les jours qui suivent».

Cette météo n'est pas sans conséquence pour les agriculteurs locaux, qui luttent contre la prolifération de la maladie hémorragique épizootique (MHE), touchant les bovins des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

Selon Christian Fourcade, le vice-président de la chambre d'agriculture, «les moustiques ou moucherons qui inoculent la MHE» profitent de cette chaleur pour se reproduire. «Tant qu'on aura ces températures élevées [...] la maladie va se développer», explique-t-il.

Un climat «qui se réchauffe»

Ce lundi, la chaleur s'est fait sentir ailleurs que dans le Béarn puisque Météo-France a aussi enregistré des valeurs inédites pour octobre à Biscarrosse (Landes), avec 34,5 degrés, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, 32,8 degrés), Châteauroux (Indre, 31,8 degrés), ou Poitiers (Vienne, 32 degrés).

D'après Tristan Amm, ce 2 octobre pourrait être «la journée la plus chaude jamais enregistrée au cours d'un mois d'octobre à l'échelle nationale», place actuellement occupée par le 3 octobre 1985. Il ajoute : «ce genre d’épisode, c'est révélateur d'un climat qui se réchauffe, en tout cas dans la lignée du réchauffement climatique. De tels épisodes seront de plus en plus probables dans les années à venir, qu'ils soient tardifs en automne ou précoces au printemps».

Une perturbation prévue ce mardi devrait amener des précipitations dans le nord-est et des nuages dans la plupart des autres régions. Cela se traduira par endroits par une baisse des maximales de 10 degrés, plus proches des températures de saison.

Le répit ne sera toutefois que de courte durée puisqu'un nouvel épisode de chaleur est attendu dès mercredi. Selon Tristan Amm, on pourrait d'ailleurs aboutir à un week-end tout aussi impressionnant que celui qu'on vient de vivre».