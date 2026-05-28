Canicule : quand l’épisode de chaleur va-t-il prendre fin ?

Alors qu’une canicule frappe la France depuis près d’une semaine avec des maximales frôlant les 40 °C, cet épisode devrait prendre fin à partir de dimanche, pour laisser place à de la pluie et des températures en baisse.

Enfin un peu de fraîcheur. Alors que la France subit un épisode caniculaire record pour un mois de mai, les températures devraient chuter en toute fin de semaine, selon Météo-France. Une dépression orageuse venue de l’est devrait s’abattre sur le pays, charriant avec elle d’importantes averses. Cette dépression s’étendra sur le reste du pays en début de semaine prochaine, mettant un terme définitif à cet épisode de canicule, qui pourrait toutefois revenir dans les prochaines semaines.

Baisse des températures et retour de la pluie

Après un samedi 30 mai où les températures maximales atteindront encore les 34 °C notamment en région parisienne, c’est dimanche 31 mai que le mercure commencera à chuter. Il fera en moyenne entre 18 et 27 °C sur la moitié nord et entre 23 et 31 °C sur la moitié sud. Seul un pic à 34 °C sera observé à Montpellier. Dans la nuit de dimanche à lundi, les températures passeront en dessous des 20 °C partout en France à l’exception du pourtour méditerranéen. Des nuits tropicales sont toutefois attendues à Marseille, Montpellier, Perpignan et Nice.

Météo-France

Le début du mois de juin mettra définitivement un terme à cet épisode caniculaire record, avec une chute importante des températures. Lundi 1er, mais surtout mardi 2 juin, la grande majorité du territoire perdra une dizaine de degrés par rapport au mardi précédent. Dans la journée de mardi, il fera ainsi 22 °C à Paris, 20 °C à Lille, 19 °C à Brest, 24 °C à Strasbourg, 23 °C à Bordeaux, 24 °C à Marseille, et 26 °C à Lyon. Cette baisse des températures s’accompagnera du retour de la pluie, dans de nombreuses localités, et des orages sur la moitié est.

Météo-France

Des canicules de plus en plus fréquentes et intenses

Pour rappel, une canicule désigne un épisode de températures élevées de jour comme de nuit sur une période prolongée (au moins 3 jours) qui est susceptible de constituer un risque sanitaire, notamment pour les personnes fragiles. Pour les identifier, les météorologues ont défini des seuils de température et de durée qui varient selon les départements. Par exemple, à Toulouse, Météo-France parlera de canicule quand, durant 3 jours et 3 nuits, les températures maximales sont supérieures à 36 °C et les températures minimales supérieures à 21 °C.

Ces situations touchent l'Hexagone principalement entre début juillet et mi-août, mais elles peuvent également survenir en dehors de cette période, comme cette semaine, mais aussi en 2025 (19/06-04/07), en 2019 (13/06-01/07) ou en 2016 (23/08-28/08). La dernière vigilance rouge canicule à Paris a été déclenchée du 7 au 12 août 2020. Avec le changement climatique et l’intensification des épisodes extrêmes, les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et intenses.

On recense 51 vagues de chaleur en France depuis 1947 : 25 ont eu lieu entre 1947 et 2010, contre 26 depuis 2011, détaille Météo-France. La température la plus élevée mesurée en France a été observée le 28 juin 2019 : 46,0 °C à Vérargues (Hérault).