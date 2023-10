Mont-Blanc : le toit de l'Europe perd 2 mètres de hauteur

Le sommet du Mont-Blanc a perdu 2,22 mètres de hauteur, a-t-on appris ce jeudi 5 octobre après l'annonce officielle de la dernière mesure, deux ans après la précédente.

Le toit de l'Europe est un peu moins haut. Le sommet du Mont-Blanc a été mesuré en septembre dernier à 4.805,59 mètres, soit 2,22 mètres de moins qu'en 2021, date de la dernière mesure officielle, a-t-on appris ce jeudi 5 octobre.

«Je vous annonce que cette année la mesure du Mont-Blanc était de 4805,59 mètres. On a une variation de 2,22 mètres», a lancé Jean des Garets, le président de la chambre départementale des géomètres-experts de la Haute-Savoie, en marge d'un point-presse organisé ce jeudi matin à Chamonix (Haute-Savoie).

Tous les deux ans depuis 2001, une équipe d'experts mesure le plus haut sommet européen devant le Grossglockner (Autriche) et le Finsteraarhorn (Suisse), permettant à la fois de modéliser la calotte glacière, et de récolter différentes données scientifiques. Pour la première fois cette année, le collectif composé d'une vingtaine de personnes était épaulé par un drône.

«L’altitude oscille continuellement»

Face à cette diminution, les géomètres ont annoncé qu'ils laisseront les scientifiques apporter des explications, concédant néanmoins que les variations de la hauteur des monts étaient courantes. «Depuis la nuit des temps, l’altitude du Mont Blanc oscille continuellement», selon le collectif.

En effet, le point de mesure arrêté est pris sur la couche neigeuse, couramment surnommée «neige éternelle», et qui ne fond pas grâce à la faiblesse des températures, de - 15 °C. Ainsi, compte tenu des conditions météorologiques tels que les vents forts susceptibles de chasser la neige accumulée au sommet, celui-ci pourrait changer.

Pour autant, le sommet rocheux, calculé sans la masse de neige et mesuré quant à lui à 4.792 mètres, n'évolue pas, et reste à la même hauteur qu'en 2021, ou en 2017.