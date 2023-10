Référendum sur l'immigration : «Le processus législatif est enclenché, il ne faut pas opposer le peuple à la représentation nationale», selon Yaël Braun-Pivet

Invitée de la matinale de CNEWS ce jeudi, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, s'est montrée réticente à l'idée d'organiser un référendum sur l'immigration. «Le processus législatif est enclenché, il ne faut pas opposer le peuple et la représentation nationale», a-t-elle déclaré.

Un point de vue tranché. Yaël Braun-Pivet, invitée de la matinale de CNEWS, s'est déclarée opposée à un référendum sur la question de l'immigration.

«L’immigration, on a un sujet qui est très concret, le Parlement est saisi et le président l’a rappelé hier lors de son intervention au Conseil constitutionnel», a rappelé la présidente de l’Assemblée nationale, qui estime que dans une telle configuration, «il ne faut pas opposer le peuple et la représentation nationale alors qu’aujourd’hui le processus législatif est enclenché».

Il s'agit donc aux yeux de Yaël Braun-Pivet d'une question de timing, «Le Sénat est saisi et l’Assemblée nationale sera bientôt saisie du débat dans quelques semaines. Il n’est plus temps (Ndlr. De faire un référendum) pour le projet de loi sur l’immigration».

Prenant l'exemple de la réforme des retraites, qui avait soulevé de lourdes contestations, la présidente de l'Assemblée a estimé qu'il fallait pas «après une délibération de la représentation nationale essayer d’opposer à cette décision, la délibération du peuple».

Pour rappel, un sondage exclusif CSA pour CNEWS, mettait en avant le 30 août dernier, que plus de 6 Français sur 10 étaient en faveur de l'organisation d'un référendum sur la question de l'immigration.