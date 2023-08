Sondage : plus de 6 Français sur 10 favorables à un référendum sur l'immigration

Selon un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, publié ce mercredi 30 août, plus de 6 Français sur 10 (65%) sont favorables à l'organisation d'un référendum sur l'immigration.

Un résultat qui met le doigt sur une préoccupation pour une majorité de la population. Plus de 6 français sur 10 (65%) indiquent être favorables à un référendum sur l'immigration, révèle un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, publié ce mercredi 30 août.

Ce résultat intervient alors que le chef de l'État Emmanuel Macron doit recevoir, ce mercredi, les responsables des différents partis pour son «initiative politique d'ampleur», où il sera vraisemblablement question de cette thématique.

En effet, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, va notamment demander la tenue d'un référendum sur l'immigration au président, à l'occasion de cette rencontre.

une demande forte chez les jeunes

Au total, parmi les sondés, les femmes se sont montrées plus en accord avec la tenue d'un référendum sur cette question, comparativement aux hommes. Ainsi, 69% d'entre elles ont répondu «oui», à la question «Faut-il référendum sur l'immigration ?», pour 61% des hommes.

Concernant les différentes tranches d'âges des personnes interrogées, les écarts sont moins prononcés, mais une classe d'âge se démarque. Dans le détail, si 66% des moins de 35 ans ont répondu par l'affirmative, et même chose pour les 50 ans et plus, (64%), les jeunes âgés de 18 à 24 ans, eux, font part d'une demande plus forte quant à la volonté d'organiser un référendum sur l'immigration, répondant «oui» à 74%.

Non à gauche, oui à droite

Concernant les sensibilités politiques des répondants, si, à gauche, toutes sensibilités confondues, 56% des sondés se disent contre l'organisation d'un référendum sur l'immigration, cette idée atteint 68% de «non» pour les personnes proches de la France insoumise. Les répondants proches du Parti socialiste sont, eux, plus divisés (55% de «oui», 45% de «non»).

À droite, les réponses sont sans ambiguïtés. Au total, 83% des sondés proches de la droite réclament ainsi l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Dans le détail, du côté des Républicains, 77% des répondants valident cette proposition, mais celle-ci rencontre l'assentiment de 95% des personnes proches de Reconquête et 96% de celles proches RN.

La demande de l'organisation d'un référendum sur l'immigration revient régulièrement dans le débat public. En mai dernier, le patron des Républicains Éric Ciotti avait ainsi déjà formulé cette demande à Emmanuel Macron, dans une lettre ouverte, mettant en avant «une immigration hors de contrôle». À l'époque, un sondage CSA pour CNEWS (daté du 25 mai) montrait même déjà que 7 Français sur 10 (70%) souhaitaient l'organisation d'un tel référendum. Ce mercredi, à l'occasion des débats entourant «l'initiative politique d'ampleur», Éric Ciotti devrait de nouveau solliciter le président de la République sur cette question, et demander en plus une réforme constitutionnelle à ce sujet. Il sera imité par Jordan Bardella, qui avait, dès mardi, indiqué qu'il demanderait un référendum sur cette question lors de la rencontre.

* Enquête réalisée le 29 août sur un échantillon national représentatif de 1.008 personnes âgées de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne.