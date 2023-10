Appel de Fabien Roussel à «envahir les préfectures» : un premier rassemblement à Lens ce vendredi

Pour protester contre l’inflation, le dirigeant du Parti communiste, Fabien Roussel, avait appelé les Français à «envahir les préfectures». Un rassemblement est organisé ce vendredi 6 octobre à Lens, dans le Pas-de-Calais.

Un appel tonitruant qui a eu peu d’effet jusqu’à présent, mais Fabien Roussel ne compte pas en rester là. Mi-septembre, le patron du Parti communiste avait appelé les Français à «envahir les préfectures», mais aussi les supermarchés ou encore les stations-service, pour protester contre l’inflation. Dans le journal l’Humanité, dans lequel il a lancé son appel, il évoquait les prix de l’alimentation et de l’essence qui ont explosé, affirmant que les Français se font «plumer, attaquer, racketter».

Un appel qui avait fait grand bruit, mais qui n’a été suivi que de rassemblements sporadiques devant certaines préfectures, notamment à Strasbourg. Ce vendredi, Fabien Roussel compte cependant monter en puissance. «Le 6 octobre à 18h, rassemblons-nous devant la sous-préfecture de Lens contre la vie chère !», a indiqué le bureau de presse du Parti communiste français à franceinfo.

«Cette initiative, portée par Jean-Marc Tellier, député du Pas-de-Calais, Cathy Apourceau-Poly, sénatrice du Pas-de-Calais et l’ensemble des 13 maires de la 3e circonscription du Pas-de-Calais, vise à obtenir une augmentation des salaires et des pensions de retraite. Elle a récolté plus de 10.000 signatures», a précisé le parti.

Rassemblement ce vendredi 6 octobre à 18H devant la sous-préfecture de Lens où nous déposerons les 10 000 pétitions qui demandent l'augmentation des salaires et des retraites ! pic.twitter.com/z4clDXpBlN — Jean-Marc Tellier (@jeanmarctellier) October 2, 2023

Fabien Roussel sera présent au rassemblement, et les élus iront déposer en sous-préfecture la fameuse pétition sur le pouvoir d’achat. L’objectif : interpeller Emmanuel Macron pour qu’il réponde d’urgence à la crise sociale.