Marne : six dépouilles de soldats russes de la Grande Guerre découvertes dans un champ

Six cadavres de soldats de l'armée impériale russe ont été trouvés dans un champ à Courcy (Marne), a révélé la préfecture vendredi 6 octobre. Les fouilles avaient été lancées par la Direction régionale des Affaires culturelles (Drac) du Grand Est et l'ONaCVG depuis le 20 septembre après un signalement.

Les identités, âges et nationalités de ces soldats de la Première guerre mondiale n'ont pas pu être précisés dans l'immédiat, a ajouté la préfecture.

«Les dépouilles vont être analysées par l'ONaCVG (Office national des combattants et des victimes de guerre, ndlr) et seront inhumées au cimetière militaire russe de Saint-Hilaire-Le-Grand, au côté de leurs frères d'armes tombés en France pendant la Première guerre mondiale», peut-on lire dans leur communiqué relayé par l’AFP.

La nécropole nationale de Saint-Hilaire-Le-Grand regroupe les dépouilles de soldats russes engagés en Champagne. Plus de 900 corps y sont enterrés et plus de 400 reposent dans un ossuaire, peut-on lire sur le site du ministère des Armées «Chemins de Mémoire».

Un ancien soldat franco-russe à l'origine de la découverte

C’est l’ancien militaire Pierre Malinowski, proche de l'extrême droite et disposant d'appuis au Kremlin, qui est à l’origine de ces fouilles. L’ex-soldat avait signalé la présence d'un casque militaire il y a trois semaines dans un champ à Courcy.

Le natif de Reims, ex-assistant parlementaire de Jean-Marie Le Pen et désormais installé en Russie, a indiqué que ses recherches s’inscrivaient dans le cadre d'un «projet personnel» visant à retrouver des soldats russes tombés pendant la Grande Guerre en France, en marge de son activité au sein d'une «Fondation franco-russe des initiatives historiques», dont il est le président.

Pierre Malinowski estime que ces dépouilles nouvellement découvertes pourraient appartenir à la première brigade du Corps expéditionnaire russe, composé de 44.000 hommes envoyés dans les plaines de Champagne.

C’est cette première brigade qui avait délivré Courcy en 1917, avant de reprendre le village à l’armée allemande le 16 avril, au prix de nombreux morts et blessés.

En 2022, un soldat allemand avait été trouvé sur ce lieu qui est «un champ de bataille connu de la Marne», a rappelé la préfecture à l'AFP.