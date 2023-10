Saint-Laurent-du-Var : la mobilisation des voisins a fait fuir les squatteurs

À Saint-Laurent-du-Var, une villa a été libérée des squatteurs. Un groupe de neuf personnes occupait la villa, dont le propriétaire était à Paris.

C'est le voisinage qui a prévenu le maire afin d'expulser les occupants. Grâce à leur vigilance, une villa de Saint-Laurent-du-Var a été libérée des squatteurs.

Un groupe de neuf personnes, dont sept enfants, occupaient cette maison. Rapidement alertée par les riverains, la police a constaté la présence d’enfants en bas âge et ne pouvait donc rien faire, mais les habitants du quartier ont persisté. «Ils ne se laissent pas faire, explique un agent immobilier. Le quartier a rapidement été informé ainsi que tous les commerçants et c’est remonté très rapidement au maire».

Ce dernier a ainsi contacté la commissaire de circonscription pendant que le propriétaire, à Paris, a porté plainte. Un avis d’expulsion a ensuite été placardé au portail : les squatteurs ont eu 48 heures pour partir.

Entre-temps, les habitants disent avoir reçu des menaces et des insultes. «Cela a instauré une mauvaise ambiance dans le quartier ainsi que de la peur. Vous ne pouvez pas partir de chez vous un week-end et vous rentrez, vous n’êtes plus chez vous parce que la loi autorise les gens à le faire», déplore une riveraine.

Les squatteurs ont finalement quitté les lieux avant la date limite d’expulsion. Quant à la villa, elle est toujours surveillée par une société de sécurité.