Attaques contre Israël : LFI pointée du doigt, des socialistes «dégoutés»... La Nupes dans la tourmente

Les différentes prises de position des membres de la Nupes face aux attaques du Hamas contre Israël ont, une nouvelle fois, scindé l’alliance de la gauche en plusieurs morceaux. Des explications entre certains cadres devraient notamment se tenir.

D’importantes divergences. A la suite des attaques du Hamas contre l’État d’Israël, la Nupes doit faire face à un éventuel début de crise interne. La raison ? L’absence de condamnations fermes de ces actes, jugés comme «terroristes», par La France insoumise.

En effet, alors que la classe politique, de tous bords, ne cachait pas son émotion devant une situation dramatique, les membres de LFI se sont isolés en justifiant une «offensive armée», qui intervient «dans un contexte d’intensification de la politique d’occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est».

Des députés insoumis sont allés encore plus loin, comme Louis Boyard, qui a accusé le gouvernement français d’avoir fermé les yeux sur «la colonisation et les exactions en Palestine».

Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine.





Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l’état israélien et celle de groupes armés palestiniens.





Des années d’inaction et toujours les civils qui en paient le… https://t.co/h4dVW6X7di

— Louis Boyard (@LouisBoyard) October 7, 2023