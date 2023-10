Israël : quels pays arabes ont condamné l’attaque du Hamas ?

L’offensive du Hamas contre Israël où plus de 700 civils ont trouvé la mort a provoqué l’émoi dans le monde entier. Alors que l’Occident paraît uni dans la condamnation ferme des attaques, une grande partie des pays arabes ont fait le choix de soutenir la tuerie.

Un soutien pas totalement unanime. Depuis maintenant trois jours, l'armée israélienne continue de se battre contre des combattants palestiniens infiltrés dans le sud d'Israël près de la bande de Gaza.

Après la série d'attaques terroristes qui a tué plus de 700 personnes et blessé 2.000 autres, les réactions internationales se multiplient. Tous, à l'Occident, dénoncent avec vigueur l'assaut du Hamas et appellent ainsi à un cessez-le-feu imminent. Néanmoins, celles des pays couvrant la péninsule arabique sont elles loin d'être univoques.

Silence, soutien et dénonciation

Si le Maroc, les Emirats arabes unis, l'Egypte, le Bahreïn, la Jordanie (signataires de l'accord d'Abraham), le Soudan et l'Arabie Saoudite ont condamné ces tueries, d'autres, à l'inverse, ont qualifié l'opération du Hamas de «guerre contre le terrorisme» et de «réussite honorable qui prouve que le seul moyen pour les Palestiniens d'obtenir leurs droits légitimes est la résistance sous toutes ses formes».

C'est notamment le cas de la Syrie, l'Iran, l'Algérie, du Yémen, du Liban, l'Irak, du Qatar, du Koweït, l'Oman, ou encore de la Tunisie, qui ont exprimé «leur solidarité totale et inconditionnelle avec le peuple palestinien».

Plus largement, la Libye, la Somalie, la Mauritanie, le Djiboutie ou les Comores, ont eux fait le choix de se taire. Une réaction n'est toutefois pas à exclure dans les prochaines heures.

Ce lundi 9 octobre, un peu partout en Israël, les alertes à la roquette continuent de retentir. Les combats se poursuivent, et l'armée israélienne a affirmé avoir repris le «contrôle» des localités du sud du pays.

Une «réunion d'urgence» des ministres des Affaires étrangères de l'UE devrait par ailleurs avoir lieu demain mardi, selon le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.