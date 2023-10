Sondage : 82 % des Français désapprouvent la position de Jean-Luc Mélenchon de ne pas condamner l'attaque du Hamas sur Israël

Selon un sondage exclusif CSA pour CNEWS, 82% des Français désapprouvent la position de Jean-Luc Mélenchon face aux attaques perpétrées par le Hamas en Israël.

Jean-Luc Mélenchon apparaît de plus en plus isolé. 82% des personnes sondées par l'institut CSA pour CNEWS ont désapprouvé le choix du chef de la France Insoumise de ne pas condamner les attaques terroristes du Hamas qui touchent Israël depuis samedi 7 octobre.

Parmi les personnes interrogées et dont nous partageons les résultats ce mercredi 11 octobre, ce sont les plus âgées qui font état de leur désaccord avec lui (90% des 65 ans et plus contre 70% pour les moins de 35 ans).

© CNEWS

Les partisans de LFI partagés

Une courte majorité des sondés se revendiquant soutien de la France Insoumise se montrent d'accord avec Jean-Luc Mélenchon (55%). Un chiffre qui s'apparente à un désaveu pour lui.

Déjà perceptible sur les bancs de l'Assemblée nationale, la fracture entre formations politiques composant la Nupes se ressent également dans ce sondage CSA pour CNEWS. En effet, 88% des sympathisants du Parti Socialiste et d’Europe Écologie les Verts manifestent leur désapprobation face aux propos jugés complaisants à l'égard du Hamas, de la part de l'ex-candidat à l'élection présidentielle.

A droite, Jean-Luc Mélenchon fait l'unanimité, ou presque, contre lui. Ainsi, 92% des sondés proches des Républicains expriment leur profond désaccord avec lui. De même, ils sont respectivement 86% et 89% au Rassemblement national et à Reconquête à tenir la même position.

Pour ce qui est de la majorité présidentielle, ils sont 90% à rejeter catégoriquement les propos du chef de file de LFI.