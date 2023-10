Européennes 2024 : François-Xavier Bellamy, Michel Barnier, Vincent Jeanbrun… Quelle tête de liste pour Les Républicains ?

Si la tête de liste des Républicains pour les prochaines élections européennes n’a pas été choisie, plusieurs noms circulent pour représenter la droite républicaine.

Un nom attendu pour (enfin) lancer leur campagne. Alors que beaucoup de partis politiques ont d’ores et déjà annoncé leur tête de liste pour les élections européennes du 9 juin 2024, Les Républicains temporisent.

Si la liste des profils potentiels s’amenuise, et que le choix est inné pour d’autres, le leader de cette course au Parlement européen n’a pour l’instant pas été dévoilé.

François-Xavier Bellamy

«C’est notre candidat naturel». C’est ainsi que Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, qualifie François-Xavier Bellamy. Déjà tête de liste aux élections de 2019, il avait obtenu 8,5% du scrutin.

Malgré cet échec pour la droite républicaine, il semblerait que François-Xavier Bellamy ait envie de repartir en campagne. S’il y a de grandes chances pour qu’il soit de nouveau le chef de file de son parti, il est jugé parfois comme trop conservateur par certains membres de sa famille politique.

Pour rappel, en février 2022, il avait révélé qu’il voterait pour Eric Zemmour en cas d’un hypothétique second tour Macron-Zemmour à la présidentielle.

Le président de Reconquête, lors de ses prises de parole sur les européennes, dont Marion Maréchal prendra la tête de liste pour son parti, cite régulièrement François-Xavier Bellamy comme le représentant des LR, alors que celui-ci n’a pas encore été officiellement choisi.

Michel Barnier

Un homme d’expérience. Plusieurs fois ministre, député, député européen, sénateur, deux fois commissaire européen, Michel Barnier connaît les rouages et les enjeux de sa famille politique et comment la représenter à Bruxelles.

S’il n’y a que peu de chances qu’il figure en tête de liste, Michel Barnier a récemment insisté sur la nécessité de prendre à bras-le-corps la question de l’écologie. «Il est très tard mais pas trop tard», a-t-il indiqué à nos confrères de Nice-Matin.

Pour rappel, Michel Barnier avait reçu 23% des voix des adhérents LR lors de la primaire de la droite qui avait été remportée par Valérie Pécresse.

Vincent Jeanbrun

Il ne s’interdit rien. Vincent Jeanbrun, maire LR de L’Haÿ-les-Roses, dont la famille a été victime d’une violente agression lors des émeutes urbaines début juillet, est aujourd’hui le visage de la droite des banlieues.

Une place de plus en plus visible qui pousserait Eric Ciotti, le président des Républicains, a pensé à lui pour prendre la tête de liste du parti pour les européennes, selon les informations du Parisien.

Vincent Jeanbrun a récemment analysé la crise migratoire à Lampedusa qui a concerné l’Europe ces dernières semaines. L’occasion pour lui de remettre en cause le travail potentiel de Jordan Bardella et de Marion Maréchal, respectivement têtes de liste du Rassemblement national et de Reconquête.

Charles Consigny

Il aurait envoyé sa lettre de candidature à Eric Ciotti. Soutien de Nicolas Sarkozy, de Valérie Pécresse, pro-européen, Charles Consigny se veut comme une alternative pour Les Républicains.

Malgré une vive détermination, l’avocat ne serait toutefois pas le mieux placé pour figurer en tête de la liste des Républicains, qui préféreraient miser sur la durée en choisissant par exemple François-Xavier Bellamy.

Concernant la temporalité, Bruno Retailleau a plaidé pour «une désignation d’ici à décembre» de la tête de liste du parti aux élections européennes.