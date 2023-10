Prime carburant : ce que l’on sait de la prolongation pour 2024

La prime carburant sera à nouveau mise en place en 2024 pour faire face à la flambée des prix du carburant. Qui pourra en bénéficier, comment la demander et quand sera-t-elle versée ? Voilà tout ce que l'on sait à ce jour.

Enfin une bonne nouvelle pour les automobilistes français. Alors que les prix du carburant sont toujours très élevés, les Français avec les revenus les plus modestes pourront à nouveau bénéficier d'une prime carburant pour l'année 2024. Cette prime, de 100 euros, a pour but d'aider ces personnes à financer une partie de leurs dépenses en gazole ou en essence.

En septembre, Emmanuel Macron expliquait : «J'ai demandé au gouvernement, dans le budget qui arrive, de continuer à accompagner les Français qui travaillent et qui ont besoin de rouler». Une aide qui devrait être touchée par environ cinq millions de personnes, selon le chef de l'État.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Cette «aide carburant» concernera les 50 % de ménages français les plus modestes, qui ont besoin de leur véhicule pour aller au travail. De nombreux types de véhicules sont concernés, comme les deux-roues ou les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prime est versée par personne et non par foyer. Chaque membre d'un couple modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail pourra donc recevoir 100 euros. Un couple pourra ainsi bénéficier de 200 euros d'aide carburant en 2024.

Pour percevoir cette prime, il faut : être âgé d'au moins 16 ans au 31 décembre 2022, être établi en France métropolitaine, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion, et être domicilié fiscalement en France au titre de l'année 2022. Vous devez aussi figurer parmi les actifs, posséder un véhicule à des fins professionnelles, avoir des revenus modestes et ne pas être redevable de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année 2022.

Pour savoir si vous faites partie des bénéficiaires de l'aide, vous devrez vous rendre sur le site des impôts afin de remplir un formulaire. Pour le moment, le formulaire n'est pas encore disponible. Il faudra alors renseigner votre numéro fiscal, votre numéro de plaque d'immatriculation et votre numéro de carte grise, puis une attestation sur l'honneur que vous utilisez votre véhicule pour aller travailler. Les seuils de ressources à ne pas dépasser pour obtenir cette prime n'ont pas encore été annoncés pour l'année 2024.

Quand est-ce que l'aide sera versée ?

Pour le moment, aucune date exacte n'a été annoncée. Le ministère de l'Économie a déclaré que cela devrait intervenir «début 2024», sans davantage de précisions.

Pour l'année 2023, le formulaire pour faire la demande était disponible à partir du 16 janvier, et jusqu'au 31 mars. L'aide avait ensuite été versée sur le compte des bénéficiaires dans un délai de huit jours. En 2023, 4,3 millions d'indemnités carburants avaient été versées de manière effective.