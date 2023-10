Assassinat de Samuel Paty : 3 ans après, les professeurs toujours fragilisés

Le meurtre d’un professeur vendredi à Arras, poignardé par un homme fiché S, ravive le douloureux souvenir de l’assassinat de Samuel Paty. L'enseignant avait été décapité près de son collège le 16 octobre 2020. Trois ans après, les professeurs ont toujours un sentiment d’insécurité.

Parents, élèves et professeurs sont sous le choc après le meurtre de Dominique Bernard, un professeur de français, poignardé vendredi 13 octobre 2023 par un homme fiché pour radicalisation. Déjà, le 16 octobre 2020, Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie, avait été tué près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors de son cours sur la liberté d’expression.

Deux drames ancrés dans les mémoires qui fragilisent le métier d’enseignant. Dans les écoles, l'incompréhension et l’effroi sont palpables. L’institution scolaire peine à tirer les leçons des enchaînements de circonstances qui ont mené aux assassinats de Dominique Bernard et Samuel Paty. Aujourd'hui, le «politiquement correct» s'enracine au sein établissements scolaires et des rectorats.

En décembre 2022, l’Ifop, en partenariat avec la revue Écran de veille, avait publié un sondage sur «l’expression du fait religieux à l’école» et les «atteintes à la laïcité». L’enquête avait présenté qu’un professeur sur deux avait déjà autocensuré ses propos. Les salles de classe sont pourtant les temples de savoir. Il convient d'en extraire toute appartenance religieuse ou politique. Il est également nécessaire pour un élève de mettre de côté les propos qu'il peut entendre à son domicile lorsqu'il est en cours. Cela permet de regarder plus loin que le prisme des appartenances et des assignations familiales, et, à terme, se forger une culture personnelle.

Mais la crainte de heurter l'esprit des élèves conduit les enseignants à aborder certains chapitres de matières indispensables, telles que l'histoire-géographie, avec une certaine appréhension. La pression de certains parents d’élèves pèse également sur la façon de traiter certaines disciplines. Les propos des professeurs sont parfois pris comme une attaque personnelle, et le relai de ces incidents partagés sur les réseaux sociaux poussent les enseignants à restreindre leurs discours dans les salles de classe. Une problématique à laquelle le corps éducatif est de plus en plus confronté. Les meurtres de Samuel Paty et de Dominique Bernard en témoignent.

Une désaffection pour le métier d’enseignant chaque année

Ces dernières années, les concours de l’enseignement ont enregistré une baisse vertigineuse du nombre de candidats sur deux ans. -38% au concours de professeur des écoles 2023 par rapport à 2021 ; et -21% au concours externe du Capes, par rapport à 2021.

Malgré un malaise des enseignants de plus en plus palpable, la plupart des professeurs choisissent de le rester, y compris après plusieurs décennies dans le métier. Ils gardent espoir en l'utilité de leur métier, malgré un système dégradé, aux perspectives salariales peu alléchantes et un sentiment de reconnaissance en déclin.

Nos institutions tentent de répondre à cette solitude éprouvée par les enseignants en leur apportant un soutien sans faille.

Samedi 14 octobre, le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, a expliqué que les professeurs avaient besoin «de se retrouver entre eux» et «de pouvoir préparer entre eux le retour des élèves», lors d’un discours prononcé à l’occasion de la cérémonie de remise du Prix Samuel Paty.

Un peu plus tôt dans la journée, un courrier du ministre avait été adressé aux enseignants afin de leur indiquer le déroulement de la journée de commémoration au nom de Dominique Bernard, qui aura lieu ce lundi 16 octobre. Ce jour-là, les collégiens et lycéens reprendront les cours à 10h, au lieu de 8h habituellement. Parallèlement, une minute de silence sera observée à 14h.