«Le Hamas est un mouvement de résistance» : les propos de la députée LFI Danièle Obono suscitent une levée de boucliers

La députée LFI Danièle Obono a déclaré ce mardi 17 octobre que le Hamas était «un mouvement de résistance». Des propos qui ont créé une vive polémique et qui ont incité Gérald Darmanin à saisir le procureur de la République pour apologie du terrorisme.

Une sortie qui fait vivement réagir, y compris au sein de la Nupes. Interrogée sur la nature du Hamas ce mardi 17 octobre, la députée de la France Insoumise Danièle Obono a déclaré qu’il s’agissait d’«un mouvement de résistance».

«C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée, qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes, qui a pour objectif la libération de la Palestine, qui résiste à une occupation, qui se définit comme tel et qui est reconnue comme tel par les instances internationales», a déclaré l’élue de la 17e circonscription de Paris sur les ondes de Sud Radio.

. @Deputee_Obono : "Oui, le Hamas est un mouvement de résistance. C’est un groupe politique islamiste qui a une branche armée, et qui résiste à l'Israël" https://t.co/QKa5Efuc2W pic.twitter.com/iMVJOem2xE

Cette déclaration a vivement fait réagir sur X, anciennement Twitter.

«Le Hamas, "un mouvement de résistance" ? Non ! c’est un mouvement terroriste», a déclaré Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a également annoncé saisir le procureur de la République pour apologie du terrorisme.

Le Hamas, « un mouvement de résistance » ? Non ! c’est un mouvement terroriste. Je saisis le procureur de la République pour apologie du terrorisme. https://t.co/Z9jmpDnNmi

«Abjecte complaisance !», a tweeté Yannick Jadot, sénateur écologiste parisien.

«Ce qu’il s’est passé le samedi 7 octobre en Israël n’avait rien à voir avec de la « résistance. Cela n’a pas aidé les Gazaouis, bien au contraire : chaque image reçue ces derniers jours le montre. Et ce genre de propos scandaleux non plus», a déclaré Marine Tondelier, secrétaire nationale d’Europe Écologie-Les Verts.

Bon maintenant ça suffit.





Ce qu’il s’est passé le samedi 7 octobre en Israël n’avait rien à voir avec de la « résistance ».





Cela n’a pas aidé les Gazaouis, bien au contraire - chaque image reçue ces derniers jours le montre.





Et ce genre de propos scandaleux non plus. https://t.co/YrhX9U24Tm

— Marine Tondelier (@marinetondelier) October 17, 2023