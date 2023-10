Procès du camion charnier au Royaume-Uni : 19 personnes comparaissent à Paris ce mardi

Ce mardi 17 octobre 2023, s’ouvre à Paris le procès de 19 personnes jugées dans l’affaire du camion charnier, qui s’était soldée en octobre 2019 par la mort de 39 migrants Vietnamien sur le sol britannique. Les prévenus comparaissent pour «aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France commis en bande organisée» et «pour association de malfaiteurs en vue de la commission de délits».

Un procès attendu. Dix-neuf personnes comparaissent à partir de ce mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour leur implication dans l’affaire du camion charnier au Royaume-Uni. 39 migrants Vietnamiens étaient morts asphyxiés en octobre 2019 alors qu’ils ralliaient le sol britannique depuis la France dans la remorque d’un camion.

Le 23 octobre 2019, les corps de 31 hommes et 8 femmes âgés de 15 à 44 ans avaient été retrouvés sans vie dans la remorque d’un camion dans l’Essex à l’est de Londres. Les victimes, toutes d’origine vietnamienne, sont mortes d’asphyxie et d’hyperthermie à cause de la chaleur et du manque d’oxygène dans la remorque du camion qui les transportait.

Les 19 personnes qui comparaissent à partir de ce mardi, ne sont pas poursuivies pour «traite d’êtres humains», les enquêteurs français ont déterminé qu’elles étaient chargées de l’organisation du transport des victimes et de leur hébergement temporaire dans la région d’Ile-de-France avant leur départ pour le Royaume-Uni.

Elles sont donc jugées pour «aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France commis en bande organisée» et «pour association de malfaiteurs en vue de la commission de délits». Chacun de ces délits est passible d’une peine de 10 ans d’emprisonnement. Parmi les accusés, quatre sont aussi jugés pour «homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité».

Déjà de nombreuses condamnations à l’étranger

Le procès qui s’ouvre à Paris n’est pas le premier qui a lieu dans le cadre de cette triste affaire. En septembre 2020, la justice vietnamienne a condamné quatre hommes à des peines allant de 2 ans et demi à 7 ans et demi de prison pour leur implication dans le réseau.

Le chauffeur du camion a déjà été condamné en Angleterre en janvier 2021 à 13 ans et 4 mois de prison pour homicide et 6 ans pour trafic d’êtres humains aux côtés de six autres personnes.

Le dernier procès en date a eu lieu en janvier 2022 en Belgique. Un Vietnamien de 47 ans, reconnu coupable d’être à la tête de l’organisation criminelle qui est à l’origine de la mort des 39 victimes, a été condamné à une peine de 15 ans et d’une amende de près d’un million d’euros.