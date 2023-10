Dépression «Babet» : vents violents, fortes pluies et inondations… À quoi faut-il s’attendre ces prochains jours ?

Avec l’arrivée dans le nord-ouest du pays de la dépression Babet ce mercredi 18 octobre, la France devrait être touchée par des vents violents, de fortes pluies et des inondations dans les prochains jours. Météo-France a placé 4 départements en vigilance orange «pluie-inondation» à compter de 16h ce mercredi jusqu’à 6h ce jeudi.

Une fin de semaine marquée par de fortes précipitations et des vents violents dans l’Hexagone. La dépression Babet, qui a fait son arrivée sur les côtes bretonnes ce mercredi après-midi après sa traversée du Royaume-Uni, devrait prendre la direction de l’est de la France dans les prochaines heures.

4 départements en vigilance orange «pluie-inondation»

Météo-France a placé ce mercredi après-midi l’Ardèche, la Drôme, le Gard et l’Hérault en alerte orange «pluie-inondation» à compter de 16h ce mercredi jusqu’à 6h ce jeudi matin.

Cette même source a prévu un épisode cévenol entre mardi et jeudi avec un cumul des précipitations pouvant atteindre entre 200 et 300mm dans les Cévennes. Ces fortes pluies orageuses devraient ensuite se déplacer vers la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les départements de l’Aveyron et de la Lozère ont été placés en vigilance jaune «pluie inondation» ce mercredi dès 16h et ce jusqu’à demain 6h. Ils seront rejoints ce jeudi matin par la Loire-Atlantique, le Morbihan, les Hautes-Pyrénées, l’Ain, l’Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var.

4 cours d’eau du Gard menacés par des crues

Vigicrues, le service d’information du ministère de la Transition écologique, a placé quatre cours d’eau du Gard en vigilance «crues» orange pour ce mercredi soir, à savoir le Cèze amont, le Gardons d'Alès, le Gardon d'Anduze et le Vidourle (ce dernier traverse également l’Hérault).

Les cumuls de précipitations attendus sur les Cévennes gardoises pourraient conduire en soirée et lors de la nuit à des crues rapides de ces cours d’eau et à des inondations importantes.

Cette même source a mis en garde contre de potentielles coupures d’électricité, des submersions de digues et un potentiel ralentissement de la circulation sur le réseau routier et ferroviaire dans la région. Elle a aussi alerté sur la dangerosité des zones en sous-sol, comme les parkings souterrains, susceptibles d’être inondées.

18 départements en vigilance jaune «vent» ce jeudi

Météo France a placé ce mercredi cinq départements en vigilance jaune vagues submersion. Le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée et la Charente-Maritime sont concernés.

Ces départements ont également été intégrés à la vigilance jaune pour le vent, à l’exception de la Charente-Maritime, pour cette soirée. Ils sont accompagnés du Pas-de-Calais, de l’Eure, du Calvados, de l’Orne, de la Manche, de la Mayenne, de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Maine-et-Loire.

Pour jeudi, la vigilance jaune vagues-submersion concernera le Morbihan, le Finistère, le Gard, l’Hérault et les Bouches-du-Rhône.

18 départements seront placés en vigilance jaune vent ce jeudi, avec le Pas-de-Calais, le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d’Armor, l’Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, l’Hérault, l’Aude, les Pyrénées-Orientales, l’Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques.