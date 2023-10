Météo : quels départements seront les plus touchés par l’épisode cévenol ?

Un épisode méditerranéen, ou cévenol, devrait toucher plusieurs départements français, apportant par la même occasion des pluies diluviennes. Selon Météo-France, durant cette situation météorologique, «l'équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures ou en quelques jours».

L’usage des parapluies est obligatoire. Pour la journée du mercredi 18 octobre, quatre départements du sud ont été placés en vigilance orange pour «pluie-inondation». Cela est dû à l’arrivée d’un épisode dit «méditerranéen» ou «cévenol». Cette vigilance concerne notamment la Drôme, l’Hérault, le Gard et l’Ardèche.

Alors que cet épisode est caractérisé par des pluies diluviennes, Météo-France affirme que celles-ci «seront par endroits persistantes avec des intensités jusqu'à 80 mm par heure, surtout en fin d'après-midi et soirée tout en en s'étendant à l'Ardèche et la Drôme». Sur les Cévennes et leur piémont, le service météorologique s’attend à un cumul total se situant entre 150 mm à 200 mm avec des points pouvant aller jusqu’à 250 mm.

Concrètement, et pour faire plus simple, durant l'épisode méditerranéen, «l'équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures ou en quelques jours».

Hormis les pluies diluviennes, l’épisode cévenol peut générer des orages parfois stationnaires. Cette situation météorologique est en effet liée à «des remontées d'air chaud, humide et instable en provenance de la Méditerranée» et se produit en général «de façon privilégiée en automne (septembre à mi-décembre), moment où la mer est la plus chaude, ce qui favorise une forte évaporation», a expliqué Météo-France.

Une fin de semaine «méditerranéenne»

Si l’épisode cévenol est fortement présent dans le Gard, l’Hérault, l’Ardèche et la Drôme ce mercredi, il devrait s’étendre sur la façade Est du pays durant la journée du jeudi 19 octobre. «Les pluies se poursuivront sur les Cévennes et viendront ajouter encore 30 à 50 mm sur le Gard et entre 70 à 100 mm côté Ardèche. En milieu de journée, le vent s’orientera progressivement de Sud-Est à Sud et les pluies cévenoles s’atténueront progressivement», a précisé Météo-France.

Vendredi 20 octobre, le temps perturbé devrait persister sur le Sud-Est de l'hexagone. Une salve orageuse est également attendue. Cette dernier devrait remonter de la Méditerranée vers la Provence, les Alpes et la vallée du Rhône.

«Un arrosage marqué est attendu sous cette salve avec des cumuls qui pourraient avoisiner les 50 à 70 mm voire davantage sur le relief», a conclu Météo-France.