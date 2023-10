Karim Benzema : le footballeur envisage de porter plainte contre Gérald Darmanin

Accusé mardi sur CNEWS par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin d’être «en lien» avec les Frères musulmans, l’attaquant français Karim Benzema a annoncé ce mercredi 18 octobre par l’intermédiaire de son avocat Me Hugues Vigier son intention de porter plainte contre l’homme fort de la place Beauvau.

La réponse de l’ex-international tricolore devrait être donnée au tribunal. Pointé du doigt pour son présumé «lien avec les Frères musulmans» mardi soir par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur CNEWS, Karim Benzema a réagi ce mercredi par l’intermédiaire de son avocat Me Hugues Vigier.

«Ceci est faux ! Karim Benzema n’a jamais eu la moindre relation avec cette organisation. Il a d’ailleurs choisi de vivre en Arabie (il a rejoint le club d’Al-Ittihad en juin dernier) qui a décrété ladite organisation terroriste, ce que n’a jamais fait la France», a réagi son avocat dans un communiqué relayé ce mercredi.

Ce dernier a précisé que le footballeur français envisageait de porter plainte contre le ministre, selon les informations relayées par Le Parisien.

«Nous réfléchissons à des poursuites à l’encontre de ce ministre en application, par exemple, de la loi sur la manipulation de l’information chère à notre gouvernement… et de la diffamation voire de l’injure publique, parce que ce lien inexistant avec les Frères musulmans qu’il dit pourtant notoire est évidemment présenté comme dépréciatif. Il n’est pas acceptable que ceux qui gouvernent se croient autorisés à tout par pur opportunisme».

L’entourage de Gérald Darmanin évoque une «lente dérive vers un islam dur»

Pour rappel, Gérald Darmanin avait directement ciblé l’ancien joueur de l’Equipe de France pour ses relations supposées avec l’organisation islamiste ce mardi soir.

«Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous nous attaquons à une hydre que sont les Frères musulmans parce qu’ils donnent un djihadisme d’atmosphère comme le disait Gilles Kepel (spécialiste de l’islam et du monde arabe contemporain)», avait affirmé le locataire de la place Beauvau sur notre antenne mardi soir.

L’entourage du ministre a poursuivi auprès de l’AFP l’offensive lancée à l’encontre du buteur ce mercredi. «Depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport», ont estimé quelques proches de Gérald Darmanin.`

Ces derniers ont pris pour exemple le refus du joueur de chanter la Marseillaise lors de sélections avec les Bleus, son «prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman» ou encore son «soutien à la publication du combattant russe de MMA Khabib Nurmagomedov». Cette dernière a été considérée comme un véritable appel à la haine en réponse aux caricatures du prophète Mahomet dans la presse française.

L’entourage du ministre de l’Intérieur a néanmoins assuré que les «prises de position» du joueur «ne relevaient pas de poursuites judiciaires». Il a tout de même ajouté que ces dernières «constituent un signal particulièrement flou de la part d'un sportif bénéficiant d'une telle audience».

Une plainte prévue contre Nadine Morano

Au-delà de sa potentielle action en justice contre Gérald Darmanin, Karim Benzema a également prévu de porter plainte pour diffamation contre la députée européenne Nadine Morano (LR) et le publicitaire Frank Tapiro. La première a comparé le buteur à «un élément de propagande du Hamas» dans une interview donnée à Europe 1. Le second a dépeint le joueur comme «un collabo» et un «complice du Hamas».

«Prier le 15 octobre pour des populations civiles sous les bombes qui n’épargnent ni les femmes ni les enfants ne constitue évidemment ni propagande pour le Hamas, ni complicité de terrorisme ni actes de collaboration. C’est, je veux le croire, la compassion naturelle en face de ce que beaucoup qualifient aujourd’hui de crimes de guerre qui se commettent à Gaza, mais qui n’enlève rien à l’horreur des actes terroristes du 7 octobre, qui ne se discute pas. En employant ces termes scandaleux à son égard, Nadine Morano et Frank Tapiro ont porté une atteinte profonde et insupportable à son honneur», a estimé l’avocat du sportif dans les colonnes du quotidien français.

Une action en justice serait également envisagée à l’encontre de la sénatrice LR Valérie Boyer, qui a demandé la déchéance de nationalité et le retrait du Ballon d’or 2022 à l’attaquant en cas de liens avérés avec les Frères musulmans. «Pareille mesure, impossible contre un natif français de parent français, ne rappellerait en Europe que l’Allemagne nazie», a répondu Me Hugues Vigier à ce sujet.

A l’origine de cette polémique, Karim Benzema avait publié sur X ce dimanche un texte de soutien aux habitants de Gaza, particulièrement touchés par les affrontements entre Israël et le Hamas ces derniers jours. «Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants», a publié l’attaquant sur le réseau social.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Il a été largement critiqué par une poignée d’hommes politiques pour son manque de réaction face à l’attaque du Hamas perpétré contre des Israéliens lors d’une rave-party le 7 octobre dernier.