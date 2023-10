Arabie saoudite : pourquoi le club de Karim Benzema et N'Golo Kanté a-t-il refusé de jouer un match en Iran ?

Al-Ittihad, club saoudien de Karim Benzema et N'Golo Kanté, a refusé de jouer, lundi soir, son match de Ligue des champions d’Asie contre la formation iranienne de Sepahan.

Les joueurs d’Al-Ittihad sont restés dans leur vestiaire. Le club saoudien, où évolue Karim Benzema et N’Golo Kanté, a refusé de jouer son match de Ligue des champions d’Asie, lundi soir, contre la formation iranienne de Sepahan. En cause, une statue du général Qassem Soleimani, tué par les Américains en janvier 2020, qui se trouvait à proximité du terrain.

Les spectateurs en colère

La présence de cette statue du général iranien a été jugée inappropriée par le club d’Al-Ittihad, qui a refusé de se rendre sur le terrain provoquant l’annulation de la rencontre. «Nous leur avons demandé de le déplacer avant de rentrer sur le terrain pour l’échauffement mais ils ne l’ont pas fait. L’équipe est donc retournée dans les vestiaires» a-t-il indiqué à l’AFP un responsable du club saoudien.

De son côté, le directeur général de l’équipe iranienne, Mohammed Reza Saket, a annoncé à la télévision d’État iranienne son intention de déposer plainte auprès de l’AFC à propos de cet incident. «La demande du club d’Al-Ittihad allait au-delà des coutumes sportives et contre les usages habituels», a-t-il estimé. Il a ajouté que le stade d’Ispahan, où devait avoir lieu la rencontre, «a accueilli des dizaines de matchs internationaux dans la même configuration».

Et l’annulation du match a provoqué la colère des 60.000 spectateurs venus assister à la rencontre, à laquelle Karim Benzema était forfait, et ils ont exprimé leur mécontentement en jetant des projectiles sur la pelouse.

Cet incident entre les clubs d’Al-Ittihad et de Sepahan intervient alors que les équipes des deux pays viennent tout juste de recommencer à se rencontrer dans leurs territoires respectifs, et non plus sur terrain neutre, comme c’était le cas depuis sept ans. L’AFC avait donné son feu vert au mois d’août, cinq mois après l’accord de reprise des liens entre les deux poids lourds du Moyen-Orient conclu en mars sous l’égide de la Chine.