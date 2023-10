Propos d’Emmanuel Macron sur l’Etat de droit : «La puissance publique avoue qu’elle est l’impuissance publique», déclare Philippe de Villiers

«La puissance publique avoue qu’elle est l’impuissance publique», a déclaré ce jeudi sur CNEWS, Philippe de Villiers, en réaction aux propos d'Emmanuel Macron qui a indiqué que «jamais dans un Etat de droit il ne sera possible d’avoir un système où le risque terroriste est éradiqué totalement».

«Je suis abasourdi, ce n'est pas un montage ?», s'est désolé Philippe de Villiers après la rediffusion d'un extrait d'Emmanuel Macron, disant que «jamais dans un Etat de droit il ne sera possible d’avoir un système où le risque terroriste est éradiqué totalement».

Invité jeudi 19 octobre sur le plateau de La Matinale de CNEWS, l'ancien député européen s'est indigné contre les propos du président de la République.

«Chacun se rend-il compte de ce que ça veut dire ? Que la puissance publique avoue qu’elle est l’impuissance publique. Ça veut dire qu’en fait, ce pourquoi l’État a été inventé - la protection des citoyens - n’existe plus», a-t-il déclaré face à Sonia Mabrouk.

L'ancien député considère qu'il y a un échange entre l'État et le citoyen : «Le citoyen obéit à l’État, et en contrepartie l’État le protège», a-t-il indiqué. «Mais si d’un coup, l’État nous dit qu’il ne peut plus nous protéger (...) Va-t-il nous accorder des subventions pour des gilets pare-balles ?», a-t-il interrogé.

Philippe de Villiers estime également que si l'État affirme ne plus pouvoir protéger les citoyens, c'est à cause de l'État de droit, et notamment «à cause des lois, et des juges» : «Il suffit de changer les lois, et de faire obéir les juges», a-t-il conclu.