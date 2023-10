Philippe de Villiers : Emmanuel Macron «me fait penser à Tartarin de Tarascon»

Emmanuel Macron «me fait penser à Tartarin de Tarascon», a dit ce jeudi sur CNEWS Philippe de Villiers, expliquant que le chef de l'Etat avait, selon lui, deux discours, «l'un à Bruxelles et l'autre en France».

Emmanuel Macron, un Tartarin de Tarascon des temps modernes ? C'est ce qu'a estimé Philippe de Villiers, invité de la Grande interview de CNEWS ce jeudi 19 octobre.

«Quand je les écoute et les regarde, je pense à Alphonse Daudet avec Tartarin qui joue du tambour, avec toujours la même formule : ils ne passeront pas. C’est du théâtre. Ils croient à quelque chose. Le dogme, c’est faire de la France un espace d’expérimentation, un laboratoire universel du paradis universitaire, c’est ce à quoi ils croient», a expliqué l'invité de Sonia Mabrouk.

«Dans l’idée européenne d’Ursula Von der Leyen que l’immigration est une chance pour la France et pour l’Europe, le basculement démographique est souhaité par les élites qui nous gouvernent. Pendant qu’ils nous disent que "l’Etat est impitoyable", ils ont édité un guide pratique pour la relocalisation des migrants dans les campagnes. Personne n’en parle mais les maires savent», a-t-il ajouté.

«Emmanuel Macron approuve Ursula Von der Leyen pour la relocalisation des migrants au niveau européen avec des quotes-part par pays. Les Polonais et les Hongrois s’y opposent, mais c’est la France qui pousse derrière Ursula Von der Leyen. En réalité, il y a 2 discours : le discours officiel à Bruxelles et le discours quand on est en France : l’Etat impitoyable, Tartarin de Tarascon», a conclu Philippe de Villiers, accusant Emmanuel Macron d'afficher deux visages.