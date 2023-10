Nicolas Dupont-Aignan : «La famille Mogouchkov n'aurait jamais dû être sur le sol français»

Invité de la Grande Interview sur CNEWS ce vendredi 20 octobre, le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan s’est exprimé sur la famille Mogouchkov, dont l’un des fils est l’assaillant présumé de l’attentat d’Arras, dans lequel le professeur de français Dominique Bernard a été tué.

«La famille Mogouchkov n'aurait jamais dû être sur le sol français», a estimé ce vendredi sur CNEWS Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne.

«Moi je suis pour respecter les lois», a expliqué Nicolas Dupont-Aignan, qui ne comprend pas que la famille Mogouchkov bénéficie encore d’un logement HLM. Selon lui, elle «n'aurait jamais dû être sur le sol français et aurait dû être expulsée».

Pour le président de Debout la France, «il faut prendre le problème à la cause». «On s’agite, on gesticule partout parce qu’on est dans l’impuissance», a-t-il ajouté.

«Moi je veux que l’État redevienne l’État. Je veux que le gouvernement défende les Français par des mesures, et après, tout va s’ordonner», a-t-il conclu.

La famille de Mohammed Mogouchkov, l’auteur présumé des faits, s'était établie près de Rennes peu après son arrivée en France en 2008. Il était alors âgé de 11 ans. Leur demande d'asile ayant été refusée, ils avaient fait en 2014 l'objet d'une procédure d'expulsion collective vers la Russie. De nombreuses associations de défense des étrangers s'étaient alors mobilisées pour s’y opposer.

Après cette mobilisation, le ministère de l'Intérieur avait réexaminé le dossier de la famille Mogouchkov et avait finalement estimé que l'expulsion n'était pas conforme car «la famille était en effet sur le sol français depuis plus de cinq ans et les enfants, dont une en bas âge, étaient scolarisés et parlaient français», a déclaré au Télégramme Manuel Valls, qui se trouvait à l'époque à la tête de ce ministère.