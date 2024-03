Nicolas Dupont-Aignan : «Les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance»

«Les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance», a affirmé ce mardi le président de Debout la France et député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan, au micro de Sonia Mabrouk dans La Grande Interview sur CNEWS.

Invité sur le plateau de la Matinale de CNEWS Nicolas Dupont-Aignan a réagi au chiffre dévoilé par l'INSEE ce mardi 26 mars, selon lequel le déficit des comptes publics de l’année 2023 devrait largement dépasser les 5% du PIB

Le député de l'Essonne et président du groupe Debout la France s'est exprimé sur la gestion de l'économie du pays, qu'il estime déplorable : «Les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance», a-t-il déclaré.

«Si on regarde le bilan depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est plus de 800 milliards de dettes, et on va arriver à 1.000 milliards», a-t-il indiqué.

Nicolas Dupont-Aignan a maintenu sa déclaration, en indiquant que «la France est en faillite» : «Ce qui me révolte le plus c'est qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire savaient depuis plus de six mois que les finances dérapaient», a-t-il martelé en évoquant une mission sénatoriale survenue à Bercy, «qui a découvert l'étendue du désastre».

Le député de l'Essonne s'est questionné sur la responsabilité de Bruno Le Maire, estimant qu'il accorderait plus de temps à ses occupations annexes qu'à ses fontions ministérielles : «On a un ministre de l'Économie, qui depuis 2017 passe plus de temps à écrire des livres qu'à gérer les finances de la France. Il a écrit huit livres en sept ans», a-t-il relevé.