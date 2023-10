Copies du bac brûlées par un professeur : la décision de justice attendue ce vendredi

Un professeur du lycée professionnel Maria-Deraismes, dans le 17e arrondissement de Paris, sera jugé ce vendredi 27 octobre. Il avait brûlé une soixantaine de copies du baccalauréat en mai dernier, pour protester contre la réforme du bac pro.

Un enseignant de 29 ans a été convoqué pour une audience ce vendredi 27 octobre. Il avait brûlé 63 copies du baccalauréat dans une corbeille en métal le 9 mai dernier. Il encourt dix ans de prison et 150.000 euros d’amende.

Ce professeur contractuel d’anglais au lycée professionnel Maria-Deraismes à Paris (17e) avait agi pour dénoncer la nouvelle réforme concernant les lycées professionnels, et plus précisément les méthodes de notation des épreuves.

L’enseignant en fin de contrat voulait ainsi faire «annuler l’épreuve de manière à ce qu’il n’y ait pas de notes catastrophiques», avait-il déclaré à nos confrères du Parisien. Selon lui, sur l’ensemble des copies, seules 7 étaient «passables au standard du bac pro».

Les faits étaient survenus peu après un déplacement d’Emmanuel Macron à Saintes (Charente-Maritime), où il avait détaillé les grands axes de sa réforme des lycées professionnels.

Le chef de l’État avait accentué son propos sur «la lutte contre le décrochage scolaire, l’amélioration de l'insertion professionnelle et la reconnaissance du travail et de l’engagement du corps enseignant».

«On va mettre un milliard d'euros par an en plus sur le lycée professionnel. (...) On doit aller vers 100% d'insertion professionnelle», avait-il annoncé, indiquant qu’«investir dans ces établissements» ne constitue pas simplement une réforme, mais «une cause nationale».