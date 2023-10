Vents violents : 36 départements classés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé, ce samedi 28 octobre, 36 départements en vigilance jaune en raison de vents violents.

36 départements ont été placés en vigilance jaune pour vents violents par Météo-France ce samedi. Des rafales jusqu’à 100 km/h sont attendues.

Sont concernés par cette alerte les départements suivants : les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde, la Charente-Maritime, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Vendée, l’Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d’Armor, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, le Loir-et-Cher, l’Eure-et-Loir, la Manche, le Calvados, l’Orne, l’Eure, les Yvelines, l’Essonne, Paris, le Val-D’Oise, la Seine-et-Marne, l’Oise, l’Aisne, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, la Seine-Maritime et le Finistère.

© Météo-France

Dans le sud-ouest le vent sera fort sur un large quart nord-ouest, avec des rafales soufflant jusqu'à 70 à 90 km/h dans l'intérieur des terres et localement jusqu'à 100 km/h. Proche de la côte du sud de la Bretagne à la Vendée, on pourra craindre des coups de vent violents et localisés à plus de 100 km/h. De fortes rafales jusqu'à 100 km/h ou plus sont attendues sur la moitié ouest de la chaîne pyrénéenne.