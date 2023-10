Météo : tempête «exceptionnelle», vagues-submersion... A quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

Pour cette première semaine du mois de novembre, l’Hexagone va subir un temps très automnal, avec de la pluie, pouvant provoquer des crues, mais également des vents violents qui pourraient basculer en tempête.

Un climat qui sera fortement perturbé pour les prochains jours. Pour la seconde semaine de vacances de la Toussaint, la France sera marquée par une météo plutôt perturbée. Pluies, vents, voire tempête sont attendus dans les prochains jours.

Déjà concerné par des précipitations régulières, l’Hexagone devrait ainsi connaître des épisodes pluvieux encore plus importants. Un vent modéré soufflera également sur l’ensemble de la France, bien qu’il sera plus fort sur les littoraux du pays.

Cinq départements étaient déjà ce dimanche après-midi sous le coup d’une vigilance orange pour crues et vagues-submersion : la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et Pyrénées-Atlantiques. Une alerte qui devrait perdurer pour le début de semaine au minimum.

L’activité météorologique devrait en fait surtout s’emballer à partir du jeudi 2 novembre. Les rafales de vent, modérées en début de semaine, vont gagner en puissance. Les rafales dans le nord des côtes françaises pourraient atteindre la barre des 100, voire des 100 km/h, notamment sur le littoral breton et les côtes de la Manche.

Situation sous surveillance à partir du milieu de semaine prochaine. En effet, la présence de basses pressions en surface et d'un puissant courant-jet (vent en altitude) présentent un risque assez élevé de #tempête sur le nord et l'ouest de la France jeudi et samedi. pic.twitter.com/ropZG6pEIQ

— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 28, 2023