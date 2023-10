Illuminations de Noël des Champs-Elysées 2023 : dates, programme, égérie… Tout ce qu’il faut savoir

Le comité des Champs-Élysées a dévoilé ce lundi 30 octobre le programme des Illuminations de la célèbre avenue parisienne, qui seront inaugurées le 19 novembre prochain.

«Un événement parisien, populaire et partagé», selon les organisateurs. Le président du comité des Champs-Élysées, Marc-Antoine Jamet, a révélé ce lundi 30 octobre les contours de l'organisation des Illuminations des Champs-Élysées, à Paris. Cette édition 2023 sera inaugurée dans la soirée du dimanche 19 novembre, avec la traditionnelle mise en route des décorations lumineuses, disséminées sur 400 arbres longeant la plus belle avenue du monde.

Ainsi, la tâche d'appuyer sur le bouton d'allumage a été confiée cette année à l'acteur et réalisateur Gilles Lellouche, qui se tiendra au côté de la maire de Paris Anne Hidalgo le jour J. Le natif de Savigny-sur-Orge (Essonne), qui incarnait cette année Obélix dans «Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu», mais qui a surtout connu le succès pour ses rôles dans «Les petits mouchoirs», ou encore «La French», succède à un confrère, le comédien Tahar Rahim et à la chanteuse Clara Luciani, qui avait illuminé Paris en 2021. Trois enfants de l'association Petits Princes partageront la scène avec la maire de la capitale et Gilles Lellouche, pour ce moment tant attendu.

Le Comité @AvChampsElysees est fier et honoré de vous annoncer que le parrain des #illuminations2023 est l’acteur, scénariste et réalisateur Gilles Lellouche. Nous vous donnons rdv sur l’avenue le 19 novembre pour une inauguration parisienne, populaire & partagée! pic.twitter.com/UuyYGmle9E — Avenue des Champs-Élysées (@AvChampsElysees) October 30, 2023

«Il a la gouaille qui convient à Paname et la popularité de celui qui séduit. C’est un artiste incontestable par sa présence», s'est réjoui Marc-Antoine Jamet.

Une programmation milLimétrée

Sur le plan technique, la création lumineuse a de nouveau été confiée à Blachère Illumination. La particularité cette année reste la couleur champagne, plébiscitée pour la célébration des fêtes de fin d'année, ainsi que le jeu de lumière innovant, mis en avant par Marc-Antoine Jamet ce lundi. «Toutes les heures, les décorations scintilleront», a-t-il lancé.

Et tous les quarts d'heure, la promenade sera également rythmée par une séquence de scintillements LED durant cinq minutes, à l'image «d'un carrousel en trois temps, qui renvoie a la valse», a poursuivi le président du comité des Champs-Élysées. Les illuminations seront visibles sur une durée de sept semaines, du 19 novembre au 7 janvier 2024, de 17h à minuit tous les jours. Elles seront surtout brillantes toute la nuit pour les réveillons du 24 décembre et celui du 31. Le passage en 2023 avait d'ailleurs été un franc succès avec un million de personnes présentes sur les Champs-Élysées. Marc-Antoine Jamet a néanmoins tenu a souligner les ambitions écologiques de l'événement, puisque la consommation des illuminations ne représentera que 13.300 kWh cette année, soit une diminution de 43% par rapport à l'année 2021.

La plus belle avenue du monde sera piétonnisée dès 11h, au matin du 19 novembre, permettant aux Parisien(ne)s et aux visiteurs de suivre une Batucada (orchestre de percussions jouant de la samba) et un DJ-set, avant le grand show dirigé par le chorégraphe et danseur Sadeck Berrabah, au pied de l'Arc de Triomphe.