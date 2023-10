Actes antisémites : Elisabeth Borne condamne des «agissements ignobles»

Ce mardi 31 octobre lors des questions au gouvernement, Elisabeth Borne a fermement dénoncé la multiplication des actes antisémites en France depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas contre Israël.

«S’en prendre à un juif, c’est offenser la République». Ce mardi 31 octobre, Elisabeth Borne a dénoncé les actes antisémites qui se multiplient en France depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier.

Depuis cette date, «plus de 850 incidents ont eu lieu et près de 6.000 signalements en ligne ont été réalisés», a condamné la cheffe du gouvernement.

«Des slogans haineux sur des banderoles, des menaces sur les réseaux sociaux, des insultes et parfois des coups, l’antisémitisme a de multiples visages, tous aussi insupportables», a-t-elle dénoncé lors des questions au gouvernement.

La Première ministre a par la suite pointé du doigt les tags antisémites retrouvés sur les murs de plusieurs villes, les qualifiant «d'agissements ignobles». Ce mardi 31 octobre la Ville de Paris a été alertée de la présence de très nombreux de ces dits tags représentant des étoiles de David sur des façades d’immeubles dans plusieurs arrondissements de la capitale.

Condamnant ces «actes antisémites avec la plus grande fermeté», la Ville de Paris a saisi la Procureure de la République «au titre de l'article 40 du code de procédure pénale afin d'identifier, poursuivre et condamner avec la plus grande fermeté les auteurs de ces actes».