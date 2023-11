Probablement «quelque chose de complètement différent quand j’aurai fini» : Emmanuel Macron évoque son avenir après 2027

Lors d’un échange avec des étudiants kazakhs, Emmanuel Macron a affirmé ce mercredi 1er novembre qu’il ferait probablement autre chose que de la politique après 2027, à la suite de ses deux mandats successifs comme président de la République.

Sans donner de détail sur une éventuelle reconversion, Emmanuel Macron a indiqué ce mercredi 1er novembre, depuis le Kazakhstan, qu’il se verrait bien quitter le monde politique une fois son second mandat de président de la République terminé.

«Il est probable que je ferai quelque chose de complètement différent quand j’aurai fini en 2027», a-t-il déclaré à des étudiants kazakhs à l’université d’Astana. «Je serai très heureux d’avoir servi mon pays pendant dix en tant que président», a-t-il ajouté.

Lors de son échange, Emmanuel Macron a mis en avant «une expérience magnifique», encourageant les étudiants à être «engagés dans la vie politique et dans les choix publics», affirmant que «la politique n’est pas l’exclusivité d’une poignée de gens».

Renforcer les accords avec le Kazakhstan

En déplacement au Kazakhstan, avant une visite en Ouzbékistan, pour renforcer l’influence de la France en Asie centrale, Emmanuel Macron a pris le temps d’expliquer à son auditoire sa politique du «en même temps», entre «liberté» et «ordre», insistant aussi sur la nécessité de «garder l’esprit de résistance» même quand son action est «impopulaire».

Il faut avoir «une vision qui réconcilie ces aspirations profondes qu’il y a dans tous les peuples, et en tout cas qu’il y a dans le peuple français, à la liberté, à la création, à l'entrepreneuriat, à l'inventivité et une aspiration à l’ordre, au contrôle et aux valeurs qui vont avec», a-t-il déroulé, jugeant que ce n'est «pas incompatible».





Au cours de sa rencontre, le chef de l’Etat a été invité à commenter l’actualité liée au conflit entre Israël et le Hamas. Celui-ci a alors indiqué «détester le débat» distinguant la valeur des «vies juives» et des «vies palestiniennes».